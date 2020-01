Αυστραλία φωτιά: Αυτά είναι τα κοάλα - παγκόσμιο σύμβολο της καταστροφής [vids, pics]

Αυστραλία , φωτιά: Οι καταστροφικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται εκτός ελέγχου στην Αυστραλία, όπου επικρατεί καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου με χιλιάδες νεκρά ζώα να κάνουν τους ειδήμονες της άγριας ζωής να κάνουν λόγο για «εθνική τραγωδία» . Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των ζώων, περιλαμβανομένων των κατοικίδιων και των ζώων εκτροφής, που έχουν σκοτωθεί φτάνει το μισό δισεκατομμύριο, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλα έχουν τραυματιστεί ή είδαν το φυσικό τους περιβάλλον να καταστρέφεται. Οι διασώστες και οι εθελοντές που περιπλανώνται μέσα από τους απανθρακωμένους ευκάλυπτους, καταγράφουν τα σημάδια βιβλικής καταστροφής ανακαλύπτοντας παντού νεκρά ζώα . Υπολογίζεται ότι το 1/3 των κοάλα της Νότιας Ουαλίας έχουν αφανιστεί, ενώ το 30% του φυσικού περιβάλλοντος όπου κατοικούσαν έχει καταστραφεί σύμφωνα με τον Independent.



H οργάνωση Animal Rescue Craft Guild ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει κατακλυστεί από προσφορές για βοήθεια αφού ζήτησε από εθελοντές να πλέξουν σκεπάσματα για νυχτερίδες, μάρσιπους, φωλιές πουλιών, γάντια για κοάλα και άλλα γούνινα σπίτια για τα μαρσιποφόρα της Αυστραλίας. Το Animal Rescue Craft Guild δημιουργήθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ , πριν μερικούς μήνες για προσφέρει κρεβάτια και πουλόβερ για σκύλους και γάτες που βρίσκονται στα φιλοζωικά κέντρα. Τώρα η σελίδα του στο Facebook μετρά 75.000 μέλη και πολλοί εθελοντές έχουν πλέξει ή ράψει μια σειρά αντικειμένων, όπως γάντια για κοάλα που έχουν κάψει τις πατούσες τους, αλλά και μάρσιπους για μωρά καγκουρό που έχουν χάσει τις μητέρες τους.

H καταστροφική φωτιά έφτασε στο Lake Innes, ένα πάρκο άγριας ζωής, όπου 600 κοάλα ζούσαν σε μια αποικία με αποτέλεσμα τα ζώα να πέθαναν πάνω στα δέντρα ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν απ τις φλόγες.



Οι διάσημοι του πλανήτη έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν τους πυροσβέστες και τις πυρόπληκτες κοινότητες, όπως η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Πινκ, η οποία ανακοίνωσε χθες με μήνυμα στο Twitter ότι κάνει δωρεά 500.000 δολαρίων ΗΠΑ. Η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν με τον σύζυγό της επίσης ανακοίνωσε μια ανάλογη δωρέα: “Η στήριξη, οι σκέψεις και οι προσευχές της οικογένειάς μας είναι κοντά σε όλους τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία”, έγραψε στο Instagram. “Δίνουμε 500.000 δολάρια στις υπηρεσίες της πυροσβεστικής που κάνουν και προσφέρουν πολλά αυτές τις ώρες”.

Το κοάλα το συναντάμε σε ολόκληρη την ανατολική ακτή της Αυστραλίας, από την Αδελαΐδα μέχρι το νότιο τμήμα της χερσονήσου Κέιπ Γιορκ, περιοχές όπου υπάρχουν δάση ευκαλύπτου, τα φύλλα του οποίου αποτελούν και την αποκλειστική τροφή του. Τα κοάλα της νότιας Αυστραλίας εξοντώθηκαν σε μεγάλη κλίμακα στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ο πληθυσμός του είδους ανανεώθηκε σε κάποιο βαθμό. Σήμερα τα κοάλα είναι σχεδόν απειλούμενο είδος.

Κατά τις αρχές του 20ού αιώνα το κοάλα κυνηγήθηκε μέχρι εξαφάνισης, κυρίως για τη γούνα του. Στα πρόσφατα χρόνια, κάποιες αποικίες χτυπήθηκαν σοβαρά από ασθένειες, ιδιαίτερα από τα χλαμύδια. Τα κοάλα χρειάζονται μεγάλες και υγιείς δασώδεις περιοχές, και ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις μέσω των διαδρόμων των δέντρων, σε αναζήτηση νέων περιοχών και συντρόφων.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες που μετέφερε η ποδηλάτης Άννα Χέσλερ όταν μαζί με άλλους ποδηλάτες κατηφόριζαν από τους λόφους της Αδελαΐδας, όταν εντόπισαν ένα κοάλα να κάθεται στη μέση του δρόμου.Το κοάλα κινήθηκε προς το μέρος μου, ήταν εμφανές πως διψούσε πολύ», αναφέρει στο CNN. «Όπως του έδινα νερό από τα μπουκάλια μας, σκαρφάλωσε πάνω στο ποδήλατό μου. Ποτέ δεν έχω δει ένα κοάλα να κινείται τόσο γρήγορα. Συνήθως δεν είναι φιλικά με τους ανθρώπους, κάθονται ψηλά στα δέντρα και οι άνθρωποι τα θαυμάζουν».

