Αυστραλία φωτιές: Οργή χιλιάδων διαδηλωτών κατά του πρωθυπουργού [vid]

Αυστραλία φωτιές: Η κρίση που βιώνει η χώρα, έχει αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του συντηρητικού Αυστραλού πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον να κάνει περισσότερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αφού η Καμπέρα χαλάρωσε τις δεσμεύσεις της βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Οι σημερινές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που οι αρχές έχουν ζητήσει από σχεδόν 250.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς η νέα αύξηση της θερμοκρασίας και οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις πυρκαγιές στην ανατολική Αυστραλία. Μεγάλοι δρόμοι στο Σίδνεϊ είχαν κλείσει από τους διαδηλωτές που φώναζαν «Ο ScoMo (τα αρχικά το ονόματος του Σκοτ Μόρισον) πρέπει να φύγει», ενώ άλλοι κρατούσαν πανό που έγραφαν «Δεν υπάρχει κλίμα Β’» και «Σώστε μας από την κόλαση».

Αντίστοιχες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Καμπέρα και τη Μελβούρνη, όπου η ατμόσφαιρα ήταν τόσο τοξική στη διάρκεια του Δεκεμβρίου ώστε και οι δύο πόλεις βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις του καταλόγου με τις πόλεις με τον πιο μολυσμένο αέρα. Στη Μελβούρνη μεγάλο πλήθος αψήφησε την έντονη βροχή και τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για να βγει στους δρόμους κρατώντας πανό και φωνάζοντας «Απολύστε τον ScoMo» και «Κάντε τα ορυκτά καύσιμα να περάσουν στην ιστορία». Ο Μόρισον έχει απορρίψει επανειλημμένα τις επικρίσεις ότι η κυβέρνησή του δεν κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Διαδήλωση στο Σίδνεϊ

Σήμερα δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό 2GB ότι έχει απογοητευθεί που οι πολίτες συνδέουν την κρίση των πυρκαγιών με τους στόχους της Αυστραλίας για τη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. «Δεν θέλουμε στόχους που καταστρέφουν δουλειές, που καταστρέφουν την οικονομία (…) οι οποίοι δεν θα αλλάξουν το γεγονός ότι έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές στην Αυστραλία», επεσήμανε. «Το να υπονοεί κανείς ότι υπάρχει κάποια πολιτική μείωσης των ρύπων ή κάποια πολιτική που αφορά την κλιματική αλλαγή η οποία συνέβαλε άμεσα σε αυτές τις πυρκαγιές είναι απλώς γελοίο και η σύνδεση των δύο αυτών πραγμάτων, πιστεύω, είναι ιδιαίτερα απογοητευτική», συνέχισε ο Μόρισον.

