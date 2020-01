Πρόγνωση καιρού: Στους -12 βαθμούς η κινδυνολογία των μετεωρολόγων

Πρόγνωση καιρού: Στους -12 οι προβλέψεις στα όρια της Αττικής. Ούτε ο Συρίζα δεν είχε πέσει τόσο έξω, στις προεκλογικές του προβλέψεις!

Πρόγνωση καιρού: Στην θρυλική ταινία «Ωραία μου κυρία» η πρωταγωνίστρια Όντρεϊ Χέπμπορν, κάνει μαθήματα ορθοφωνίας προκειμένου να αποβάλει τη λιμανίσια προφορά της. Με βόλους στο στόμα επαναλαμβάνει: «in Spain the rain stays mainly in the plain», ελληνιστί «στην Ισπανία βρέχει με μανία». Η κουβέντα για τον καιρό ήταν πάντα το ανώδυνο θέμα συζήτησης. Σήμερα είναι το αγαπημένο θέμα «ανώδυνης κινδυνολογίας». Και δεν αναφερόμαστε στους γεωργούς που ανησυχούν πραγματικά διότι και μια περαστική μπόρα ή ένα χαλάζι μπορεί να τους χτυπήσει τη σοδιά. Μήτε για όσους ζουν στο Νευροκόπι και έχουν βαρύ χειμώνα από τα τέλη Σεπτεμβρίου, δεν πολυσυζητούν για τον καιρό. Μιλάμε για τον κόσμο που ζει στις αστικές πόλεις.

Τις τελευταίες ημέρες, με επιστημονική αυτοπεποίθηση, μας ενημερώνει εις εκ των μετεωρολόγων: «Γύρω στις 24 με 27 του μήνα το παγκόσμιο μοντέλο μας, δίνει νέα ισχυρή ψυχρή εισβολή πιθανόν την ισχυρότερη από όσες έχουμε δει μέχρι τώρα με την ισόθερμη των -10 με -12 στα 850hpa στα όρια της Αττικής». Βεβαίως η συνέχεια της πρόβλεψης κατεβάζει τους τόνους και μιλά για το γεγονός ότι δεν ξεμπερδέψαμε με τον χειμώνα. Λογικό είναι να πέφτουν οι θερμοκρασίες στον Γενάρη. Εξ άλλου ο ελληνικός λαός λέει «κι από Μάρτη, καλοκαίρι», δεν λέει «και από Γενάρη καλοκαίρι». Φυσικά και θα έρθει πάλι ψυχρή εισβολή.





Δυστυχώς, μία εξαιρετική επιστήμη έχει γίνει η αγαπημένη καραμέλα των ΜΜΕ. Και δεν αναφερόμαστε στο σεξιστικό μετεωρολογικό δελτίο του Star tv, επί εποχής Σταμάτη Μαλέλη που είχε την Πετρούλα να μας λέει τον καιρό και να ακκίζεται όλο νόημα. Αναφερόμαστε στην χαρά της κινδυνολογίας και στην τάση ορισμένων επιστημόνων να ενδίδουν σε αυτή τη χαρά, κάνοντας το όνομά τους να κουβεντιάζεται. Μα το είπε ο τάδε….

Πάντως στα μικρά νησιά ή στα χωριά των βουνών, οι απλοί άνθρωποι βγαίνοντας στο κατώφλι τους σηκώνουν τα μάτια στον ουρανό, καταλαβαίνουν ως και πόσες σταγόνες βροχής θα πέσουν ή πόσο χιόνι και πάνε στις δουλειές.