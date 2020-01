Νταβός: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απαντά στον αμερικανό ΥΠΟΙΚ και ο Κρούγκμαν τη στηρίζει [vid]

Νταβός: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απάντησε στις συστάσεις του αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν. Μέσω twitter διαμήνυσε: «Δεν χρειάζεται πανεπιστημιακό πτυχίο για να διαπιστώσει κανείς ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δεν αρκούν».

Νωρίτερα και ερωτηθείς σχετικά με την έκκληση της Τούνμπεργκ να σταματήσουν αμέσως οι επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ είπε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Νταβός: «Ας σπουδάσει πρώτα οικονομικά, ας πάει στο πανεπιστήμιο και μετά μπορεί να ξαναέλθει να μιλήσουμε».

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG