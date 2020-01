Γκρέτα Τούνμπεργκ: Προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης από Σουηδούς βουλευτές

Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Χωρίς το Fridays For Future και την Γκρέτα Τούνμπεργκ, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής δεν θα ήταν ποτέ τόσο επίκαιρο», επισημαίνουν δυο Σουηδοί βουλευτές, οι οποίοι πρότειναν την έφηβη ακτιβίστρια για το Νόμπελ Ειρήνης.

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η Σουηδέζα έφηβη ακτιβίστρια για το κλίμα και το κίνημα «Fridays For Future» προτάθηκαν για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2020 από δύο Σουηδούς βουλευτές, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020. «Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μια ακτιβίστρια για το κλίμα και ο βασικός λόγος για τον οποίο της αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης είναι ότι παρά το νεαρό της ηλικίας της, δεν σταματά να ανοίγει τα μάτια των ηγετών για την κλιματική κρίση», γράφουν ο Γενς Χολμ και ο Χάκαμ Σβένελινγκ, βουλευτές του αριστερού κόμματος Riksdag, σε μια επιστολή της νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. «Το Fridays For Future είναι το κίνημα που δημιουργήθηκε γύρω από την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Χωρίς το Fridays For Future και την Γκρέτα Τούνμπεργκ, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής δεν θα ήταν ποτέ τόσο επίκαιρο» υπογραμμίζουν στην επιστολή τους, που περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το όνομα της Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε αναφερθεί μεταξύ των πιθανών τιμηθέντων με το Νόμπελ Ειρήνης για το 2019, που τελικά απονεμήθηκε στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας Άμπι Αχμέντ για τη συμφιλίωση που κατάφερε με τη γειτονική Ερυθραία. «Η κλιματική κρίση θα προκαλέσει νέες συρράξεις, κατόπιν πολέμους. Το να ενεργούμε για τη μείωση των εκπομπών αερίων και τον σεβασμό της συμφωνίας του Παρισιού ισοδυναμεί με το να εργαζόμαστε για την ειρήνη» εξηγούν οι δύο βουλευτές. Να σημειωθεί ότι η διάσημη 17χρονη Σουηδή ακτιβίστρια για το Περιβάλλον, επιδιώκει πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση του ονόματός της και να καταχωρήσει με εμπορικό σήμα συνθήματα του περιβαλλοντικού κινήματος που ξεκίνησε για «την προστασία του κινήματος και των δραστηριοτήτων της», όπως ανακοίνωσε η ίδια, με ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram. Τα εμπορικά σήματα θα αφορούν το όνομά της, καθώς και τα συνθήματα Παρασκευές για το Μέλλον (Fridays for Future στα αγγλικά και Skolstrejk for klimatet στα σουηδικά) και άλλων παρεμφερών φράσεων του μαθητικού κινήματος που ξεκίνησε από την πρωτοβουλία της Τούνμπεργκ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, το πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time για το 2019, τόνισε πως υπήρξαν «ατυχείς» περιπτώσεις όπου το όνομά της χρησιμοποιήθηκε «για επικοινωνία με άτομα υψηλού προφίλ, πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης, καλλιτέχνες κ.α.», καθώς και με μη εξουσιοδοτημένες εράνους. Η καταχώρηση εμπορικών σημάτων θα «επιτρέψει την αφιλοκερδή νομική μου βοήθεια για να προβαίνω στις απαραίτητες ενέργειες εναντίον ατόμων ή εταιριών και άλλων που προσπαθούν να χρησιμοποιούν εμένα και το κίνημα για σκοπούς που δεν ευθυγραμμίζονται με όσα συμβολίζει το κίνημα», είπε η νεαρή ακτιβίστρια. «Οι Παρασκευές για το Μέλλον είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που ιδρύθηκε από εμένα. Ανήκει σε όλους που παίρνουν μέρος σε αυτό, πρώτα από όλα στους νέους. Μπορεί και πρέπει να μην χρησιμοποιείται για ατομικούς ή εμπορικούς σκοπούς», σημείωσε.Συμπλήρωσε πως η ίδια και η οικογένειά της καταχώρησαν ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «για τη διαχείριση χρημάτων (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δωρεές, χρηματικά έπαθλα κλπ) με έναν απολύτως διαφανές τρόπο». Ο στόχος του ιδρύματος είναι «η προώθηση της οικολογικής, της κλιματικής και της κοινωνικής βιωσιμότητας καθώς και της ψυχικής υγείας».

Να σημειωθεί ότι η έφηβη Σουηδή ήταν από τα πρόσωπα που συγκέντρωσαν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Εκεί η νεαρή ακτιβίστρια έστειλε ένα τελεσίγραφο προς την παγκόσμια πολιτική και οικονομική ελίτ: «Σταματήστε αμέσως να επενδύετε σε ορυκτά καύσιμα ή εξηγήστε στα παιδιά σας γιατί δεν τα προστατεύσατε από το κλιματικό χάος που δημιουργήσατε». «Αναρωτιέμαι τι θα πείτε στα παιδιά σας» τόνισε η 17χρονη ακτιβίστρια από την Σουηδία. «Για ποιό λόγο αποτύχατε και τα αφήσατε να αντιμετωπίσουν το κλιματικό χάος που ξέρατε ότι θα πέσει στους ώμους τους;». Η Τούνμπεργκ ήταν η πρώτη ομιλήτρια σε πάνελ που διοργανώθηκε από τους New York Times και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, λίγη ώρα μετά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο οποίος αποκήρυξε τους «προφήτες του ολέθρου» για το κλίμα.