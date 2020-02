Το 16ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών ξεκινά σήμερα Τετάρτη 5/2 και Πέμπτη 6/2 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και συνεχίζεται στις 7-8/2 στην ΕΛΛΕΤ στην Πλάκα, μια σειρά προβολών με θεματολογία εμπνευσμένη από τα μείζονα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη

Ανοίγει η αυλαία του Πανοράματος Οικολογικών Ταινιών με τίτλο «Παράθυρα στον Πλανήτη» που διοργανώνει η Ελληνική εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για 16η συνεχή χρονιά. Δίνει την ευκαιρία στο αθηναϊκό κοινό να παρακολουθήσει ελληνικές και ξένες παραγωγές για θέματα που ...καίνε τον πλανήτη σήμερα

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 ταινίες μεγάλου μήκους από 9 χώρες -Ελλάδα, Αυστρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Η.Π.Α., Ιρλανδία, Τουρκία- συζητήσεις με σκηνοθέτες, επιτυχημένες συνεργασίες με Πρεσβείες, πολιτιστικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις!

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Ελληνική εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ενώνει τις δυνάμεις της με την ταινιοθήκη της Ελλάδας όπου φιλοξενούνται οι δύο πρώτες ημέρες προβολής του 16ου Πανοράματος.

Σύντομο Πρόγραμμα

Το 16ο Πανόραμα ανοίγει φέτος στρέφοντας το βλέμμα στον Αμαζόνιο με την δωρεάν προβολή της ταινίας «Count down on river Xingu», του Martin Kessler, στο πλαίσιο του έργου «Change the power-(em)power to change: Local authorities towards the SDG sand Climate Justice” αλλά και του ατμοσφαιρικού ντοκιμαντέρ Walden. Τη δεύτερη μέρα επικεντρώνεται στη θάλασσα και το οικοσύστημά της και περιλαμβάνει συζητήσεις με τον Τούρκο σκηνοθέτη Mert Gokalp για τη βραβευμένη ταινία του Blue fish και με το Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, μετά την προβολή της ταινίας Drowning in plastic. Τις υπόλοιπες ημέρες, στο κτήριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει συζητήσεις με σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες, όπως τη Μαριάννα Οικονόμου και τον Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρώτες προβολές στην Ελλάδα όπως το Losing Alaska και το Once was water πάντα με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα κλείνοντας όμως σε έναν αισιόδοξο τόνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου | Ταινιοθήκη της Ελλάδος

18:00 | Countdown on river Xingu, 2016

Martin Kessler / ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 90’

Το Μάιο του 2016, η πρόεδρος της Βραζιλίας εγκαινίασε επίσημα το Μπέλο Μόντε, το τρίτο μεγαλύτερο φράγμα στον κόσμο, στον παραπόταμο Ξινγκού του Αμαζονίου. Για τον σκοπό αυτό εκκαθαρίστηκαν τμήματα του τροπικού δάσους και 40.000 άνθρωποι μετεγκαταστάθηκαν υποχρεωτικά, ώστε να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια για τις εταιρείες παραγωγής αλουμινίου και για τις «ανάγκες» της αναδυόμενης οικονομίας της Βραζιλίας. Η ταινία αναφέρεται στην προτελευταία φάση κατασκευής αυτού του υπερ-φράγματος. Αποκαλύπτει το πώς έγιναν όλα αυτά και τι συνέβη στο παρασκήνιο, ενώ εκθέτει το τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς «Petrobas».

Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο του έργου“Change the power – (em)power to change: Local authorities towards the SDGsand Climate Justice”, που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. – πρόγραμμα Development Education and Awareness Raising (DEAR).

Δωρεάν προβολή.

Πρόλογος από τους: Ιάκωβο Σαρηγιάννη, Γενικό Διευθυντή και Δήμητρα Κυριακοπούλου, Μηχ/κό Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

20:00 | Losing Alaska, 2018 **

Tom Burke / ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 83΄

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία μιας μικρής κοινότητας που αντιμετωπίζει μια επικείμενη καταστροφή που εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς. Επί δεκαετίες γνωρίζουν πως το μέλλον τους κινδυνεύει. Έχουν δει την γη τους να εξαφανίζεται απ’ όλες τις πλευρές και το ποτάμι να γίνεται πιο ισχυρό χρόνο με τον χρόνο. Θα χάσουν το πρώτο τους κτίριο κάποια στιγμή μέσα στο 2018, και το σχολείο –το πιο ψηλό κτίριο της πόλης– μπορεί να αρχίσει να πλημμυρίζει το 2019. Χάνουν ως και 17 μέτρα γης το χρόνο, κάθε χρόνο.

Πρώτη προβολή στην Ελλάδα!

Πρόλογος από την Πολιτιστική Ακόλουθο της Πρεσβείας της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, Mrs. MichelleRyan

21:25 | Walden, 2018

Daniel Zimmermann/ ΕΛΒΕΤΙΑ, 106΄

Το κελάηδημα των πουλιών μέσα στην πυκνή βλάστηση του δάσους διακόπτεται από τον άγριο ήχο των πριονιών. Αποτελούμενο από 3 εκθαμβωτικά πλάνα 360 μοιρών, το σαγηνευτικό αυτό ντοκιμαντέρ ιχνηλατεί ένα παράξενο ταξίδι: δέντρα που υλοτομούνται στην Αυστρία αναχωρούν με προορισμό τα τροπικά δάση του Αμαζονίου, σε μια αντιστροφή της συνήθους διαδρομής. Ένας έμμεσος φόρος τιμής στο διάσημο ομότιτλο βιβλίο του Χένρι Ντέιβιντ Θορώ, που αναδεικνύει την αέναη μάχη μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020 | Ταινιοθήκη της Ελλάδος

18:00 | Bluefish, 2017

Mert Gokalp / ΤΟΥΡΚΙΑ, 64’

Το γοφάρι, πολυαγαπημένο και συμβολικό ψάρι της Κωνσταντινούπολης, βρίσκεται σε κίνδυνο εξαφάνισης. Μία ιστορία για το τι μπορεί να κάνει αυτό το ευκίνητο ασημένιο ψάρι, ο πιο γρήγορος και άγριος κολυμβητής του Βοσπόρου. Το ψάρι -ένας πραγματικός θρύλος του Βοσπόρου- αποκαλείται μικρό τέρας ή πιράνχα και φημολογείται ότι επιτίθεται σε κοπάδια παλαμίδων ή ακόμη και δελφίνια. Ο Βόσπορος έχει ήδη χάσει μερικούς από τους πιο διάσημους κατοίκους του: τον γιγάντιο ερυθρό τόνο και τον θηρευτή του, τον μεγάλο λευκό καρχαρία, που δεν περνούν πια από εκεί. Οι αστακοί που ήταν κάποτε άφθονοι στην θάλασσα του Μαρμαρά, όπως και οι ξιφίες και οι Μεσογειακές φώκιες, δεν υπάρχουν πια, ενώ πρόσφατα εξαφανίστηκε και το σκουμπρί του Βοσπόρου. Μήπως το γοφάρι θα είναι το επόμενο; Συνδυάζοντας μαγικά υποθαλάσσια πλάνα με συνεντεύξεις από ψαράδες, ακτιβιστές και άλλους, η ταινία αφηγείται την ιστορία του ψαριού με μεγάλη ευαισθησία.

Συζήτηση με το σκηνοθέτη της ταινίας, Mert Gokalp.

19:35 | Drowning in plastic, 2018 **

Tom-Watt Smith / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 90’

Ο μπλε πλανήτης μας αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες απειλές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τρισεκατομμύρια κομμάτια πλαστικού εισχωρούν στις ζωτικές αρτηρίες του πλανήτη μας, επηρεάζοντας κάθε θαλάσσιο ζώο, από το μικρότερο πλαγκτόν ως το μεγαλύτερο θηλαστικό. Μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το όλο και πιο σαρωτικό κύμα πλαστικού πριν να είναι πολύ αργά; Σε αυτή τη νέα σειρά, η βιολόγος άγριας ζωής Liz Bonnin επισκέπτεται τους επιστήμονες που διεξάγουν τις πιο πρωτοπόρες έρευνες στο χώρο του πλαστικού.

Συζήτηση: «Θάλασσα και Πλαστικό: βυθιζόμαστε στ’ αλήθεια» με την Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη και τη Ζωή Πολυμεροπούλου, Πρόεδρο Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΕΤ.

21:35 | Sea of shadows, 2019 **

Richard Ladkani, Sean Bogie, Matthew Podolsky / ΑΥΣΤΡΙΑ, 104’

Η Θάλασσα του Κορτές βρίσκεται αντιμέτωπη με την απόλυτη κατάρρευση εξαιτίας ενός πολέμου που διεξάγεται στη θάλασσα. Τα Μεξικάνικα καρτέλ, στην αναζήτηση της «κοκαΐνης της θάλασσας», του πολύτιμου ψαριού totoaba, καταστρέφουν το οικοσύστημα με τη χρήση παράνομων διχτυών. Ο δημιουργός της ταινίας Richard Ladkani δημιουργεί εικόνες 360 μοιρών, εξασφαλίζοντας συγκλονιστικά πλάνα παρατήρησης που στόχο έχουν να προστατέψουν τη θάλασσα του Κορτές, την οποία ο Jacques Cousteau ονόμασε το «ενυδρείο του πλανήτη».

Πρόλογος από την Πρέσβη της Αυστρίας στην Ελλάδα, Mrs. HerminePoppeller

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 | Κτήριο ελληνικής εταιρίας

18:00 | Rewilding: L’Europe à la reconquête de la biodiversité, 2018

Vincent Perazio / ΓΑΛΛΙΑ, 52’

Αντίθετα με όλες τις προσδοκίες, τα μεγάλα άγρια ζώα έχουν αρχίσει να κατακτούν ξανά την Ευρώπη στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. H επιστροφή στην άγρια κατάσταση, το νέο μοντέλο προστασίας, προωθεί την επιστροφή της άγριας ζωής κι έναν νέο τρόπο σύνδεσής μας με την Ευρωπαϊκή φύση. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να ξαναδώσουμε στα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα την πολυπλοκότητα και τον πλούτο τους; Αυτή η ταινία, η πρώτη σχετικά με την προσπάθεια επιστροφής του οικοσυστήματος στην άγρια κατάσταση, δείχνει τις σύγχρονες προσπάθειες για το θέμα και τις πιο πρόσφατες απόψεις, σκέψεις και γνώσεις, από ένα ευρύ φάσμα ειδικών.

19:00 | Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες, 2019

Μαριάννα Οικονόμου / ΕΛΛΑΔΑ, 72’

Οι νέοι έφυγαν, τα μαγαζιά έκλεισαν, το σχολείο εγκαταλείφθηκε και μόνο 30 ηλικιωμένοι κάτοικοι απέμειναν στο χωριό Ηλιά, στον Θεσσαλικό κάμπο. Τι συμβαίνει όμως όταν 2 ξαδέλφια και 5 γυναίκες του χωριού αρχίζουν να πιστεύουν ότι η ντομάτα που μεγαλώνουν στην αυλή τους είναι η ίδια ντομάτα που έφερε ο Κολόμβος από την Αμερική πριν 500 χρόνια, ότι είναι οι μόνοι στον κόσμο που την καλλιεργούν ακόμα και ότι μάλιστα παράγει περισσότερο καρπό όταν ακούει Βάγκνερ; Με χιουμοριστική και ποιητική ματιά, η ταινία θίγει το θέμα επιβίωσης των μικρών αγροτικών κοινωνιών και μιλάει για τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων και τη σημασία να επαναπροσδιορίζεται κανείς σε δύσκολους καιρούς.

Συζήτηση με τη σκηνοθέτη της ταινίας, Μαριάννα Οικονόμου.

21:15 | The Green Lie (Το Πράσινο Ψέμα), 2017

Werner Boote / ΑΥΣΤΡΙΑ, 93’

Φιλικά προς το περιβάλλον ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βιώσιμα προιόντα, δίκαιο εμπόριο: Ζήτωωω! Εάν όλα όσα λένε οι πολυεθνικές είναι αλήθεια, τότε μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο μόνο μέσω των αγοραστικών μας επιλογών! Ένα δημοφιλές και επικίνδυνο ψέμα;Μήπως τα πράσινα προϊόντα της βιομηχανίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια στρατηγική πωλήσεων;Στο νέο ντοκιμαντέρ του, ο Werner Boote (Plastic Planet, Everything Under Control) μας δείχνει, μαζί με την ειδικό για το περιβάλλον Kathrin Hartmann, πώς μπορούμε να προστατευθούμε: συζητούν σοβαρά, χαριτολογούν, συμφωνούν να διαφωνούν και τελικά φέρνουν φρεσκάδα σε μια ατέρμονη συζήτηση.

Πρόλογος από την Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Ελλάδα, Mrs. Martina Hermann

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020 | Κτήριο Ελληνικής εταιρίας

18:00 | Before the flood, 2016 **

Fisher Stevens / Η.Π.Α., 96’

Μια ματιά στις αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στο περιβάλλον μας και τι μπορεί να κάνει η κοινωνία για να προστατεύσει τα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, τα οικοσυστήματα και τις κοινότητες των ιθαγενών σε όλο τον πλανήτη.

Με την ευγενική παραχώρηση της NationalGeographicGreece.

Δωρεάν προβολή.

19:30 | Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η Μεσοχώρα, 2019

Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος / ΕΛΛΑΔΑ, 80’

Το χωριό Μεσοχώρα καθώς και το πατρικό σπίτι του σκηνοθέτη βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Αχελώου, στην οροσειρά της Πίνδου. Η περιοχή όμως, κατακλύζεται από την τεχνητή λίμνη που θα δημιουργηθεί με την εκτροπή του ποταμού. Το ντοκιμαντέρ ξετυλίγει την απίστευτη ιστορία της ομηρίας του χωριού, της οικογενειακής τραγωδίας του ίδιου του σκηνοθέτη, αλλά και του αξιοθαύμαστου αγώνα των Μεσοχωριτών.

Με την ευγενική παραχώρηση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΤ Α.Ε.

Δωρεάν προβολή.

Συζήτηση με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο και συντελεστές της ταινίας.

21:30 | Once was water, 2019 **

Christopher Beaver / Η.Π.Α., 55΄

Ένα αισιόδοξο ντοκιμαντέρ, προσανατολισμένο στις λύσεις, που αφηγείται την ιστορία του πως η πιο διψασμένη πόλη της Αμερικής, στη μέση της ερήμου Mojave, πρωτοστατεί στην βιώσιμη διαχείριση του νερού, δείχνοντας τον δρόμο σε όλες τις ΗΠΑ. Οι προσπάθειες του Las Vegas στην αναζήτησή του για βιωσιμότητα, έχουν φέρει αποτελέσματα και σημαντικές λύσεις -τεχνολογικές, πολιτικές και οικονομικές- σημαντικές για όλο τον πλανήτη. Το Once Was Water αποτελεί μια εξερεύνηση αυτού του ζωτικού ορίου στις βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης του νερού.

Πρώτη προβολή στην Ελλάδα!

* όλες οι ξένες ταινίες είναι υποτιτλισμένες στα ελληνικά

** in English