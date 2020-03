Κορονοϊός: Η πανδημία καθάρισε τα νερά της Βενετίας - Τώρα φαίνονται τα ψάρια [pics]

Κορονοϊός: Για το περιβάλλον τουλάχιστον όπως φάνηκε και από τις μετρήσεις της ρύπανσης, αρχικά στην Κίνα, αλλά τώρα και στην Ευρώπη που πλέον είναι το επίκεντρο της πανδημίας. Στην Βενετία, τα σκοτεινά και μαύρα νερά των καναλιών έχουν αρχίσει να καθαρίζουν και να φαίνονται τα ψάρια που κολυμπούν μέσα. Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα η φύση ανέκαμψε, με μόνο λίγες ημέρες ανάπαυλας από την ανθρώπινη δραστηριότητα, που ονομάζουμε "παραγωγική". Μέσα από αυτό το τυχαίο γεγονός αναδείχτηκε πόσο εύκολο θα ήταν να αντιστραφεί η καταστροφική πορεία προς την καταστροφή του πλανήτη, αν λαμβάνονταν οι σωστές αποφάσεις και εφαρμόζονταν.

"Αν μάθουμε να συμπεριφερόμαστε απέναντι στην κλιματική αλλαγή, όπως απέναντι σε μία πανδημία, ίσως θα ήταν εφικτό να την καθυστερήσουμε" δήλωσε ο Κρίστοφερ Τζόουνς, του CoolClimate Network, με έδρα το πανεπιστήμιο Berkeley, της Καλιφόρνια. "Μπορούμε να βοηθήσουμε να αποφευχθούν τέτοιες κρίσεις στο παρελθόν, αν είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Νομίζω ότι υπάρχουν μαθήματα να πάρουμε από την κρίση με τον κορονοϊό" πρόσθεσε ο ίδιος. Να σημειωθεί ότι και η εικόνα μέσω δορυφόρου, είναι ανάλογη, δείχνει δηλαδή ραγδαία μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον ιό. "Το διοξείδιο του άνθρακα, συνδέεται με την βιομηχανική παραγωγή, με την ηλεκτροπαραγωγή και τις συγκοινωνίες, άρα ό,τι επηρεάζει όλα αυτά, επηρεάζει τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου" πρόσθεσε.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f