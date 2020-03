Κορονοϊός Περιβάλλον: Online ακτιβισμός για το κλίμα λόγω καραντίνας

Οι ακτιβιστές και τα μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων συμβουλεύουν τον κόσμο να παραμείνουν στα σπίτια τους και να δημοσιεύουν φωτογραφίες και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένα κύμα ψηφιακών απεργιών.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η 17χρονη ακτιβίστρια που ενέπνευσε την ομάδα διαμαρτυρίας νέων «Friday», παρέμεινε στο σπίτι την προηγούμενη εβδομάδα και πόσταρε μια φωτογραφία της μαζί με τα 2 σκυλιά της μαζί με ένα μήνυμα που καλούσε τους διαδηλωτές να «το πάνε διαδικτυακά».

School strike week 82. In a crisis we change our behaviour and adapt to the new circumstances for the greater good of society.



Join the #DigitalStrike - post a pic of you with a sign and use #ClimateStrikeOnline ! #schoolstrike4climate #fridaysforfuture #climatestrike #COVIDー19 pic.twitter.com/fZkjqN3DOw