Κορονοϊός Περιβάλλον: Ως 50% μείωση στους ρύπους στην Ευρώπη! [δορυφορικές φωτογραφίες]

Κορονοϊός Περιβάλλον: Αυτό δείχνουν νέες φωτογραφίες του European Space Agency, επιβεβαιώνοντας το φαινόμενο που πρώτη φορά είδαμε να συμβαίνει στην Κίνα, σε μία χώρα που το τοξικό νέφος είναι τόσο πυκνό ώστε εμποδίζεται η ορατότητα στα λίγα μέτρα.

Η μεγάλη ανάσχεση της παραγωγικής δραστηριότητας και των μεταφορών, εμπορικών και επιβατικών, έχει προκαλέσει ραγδαία πτώση των ρύπων - σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης ως και κατά 50%, ένα εντυπωσιακό ποσοστό αν σκεφτεί κανείς εδώ και πόσο διάστημα έχει μειωθεί η δραστηριότητα. O Hans Bruyninckx, της European Environment Agency αναφέρει: "Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, απαιτεί φιλόδοξες πολιτικές και επενδύσεις. Ως τέτοια η παρούσα κρίση έχει πολλές επιπτώσεις στην κοινή μας δουλειά, σε αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, που είναι μια δίκαιη και καλά οργανωμένη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο".

Οι εικόνες από τον δορυφόρο "Κοπέρνικο" της ESA, είναι ξεκάθαρες.

Οι μετρήσεις έχουν παρθεί σε διάστημα δέκα ημερών Στο Μπέργκαμο, την περιοχή που έχει πληγεί πιο σοβαρά από την πανδημία, η εκπομπή διοξειδίου του θείου έπεσε κατά 47% σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο. Στη Ρώμη η πτώση ήταν 26%.

Ο Marshall Burke, επιστήμονας στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ έκανε την εκτίμηση πως η μείωση της ρύπανσης στην Κίνα αυτή την περίοδο έχει σώσει από 50.000 ως 75.000 ζωές. "Αυτό σημαίνει πως οι πανδημίες είναι καλές για την υγεία μας; Όχι, αλλά σημαίνει πως με τον τρόπο που λειτουργεί η Οικονομία μας, προκαλεί πολλές άλλες κρυφές πανδημίες, με μαζικό κρυμμένο κόστος στην υγεία των ανθρώπων. Φαίνεται πως χρειάστηκε μία πανδημία για να το καταλάβουμε αυτό", αναφέρει.

Σημειώνεται πως ο ΠΟΥ εκτιμά πως 7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν τον χρόνο από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

New #NO2 map available for #Italy- based on data from @CopernicusEU #Sentinel5P and processed by @KNMI/@esa.

🛰️images show nitrogen dioxide concentrations from 14 to 25 March 2020, compared to the monthly average of concentrations from 2019.

Read more: //t.co/0gXGSaJAed pic.twitter.com/UCV6RN0C0U