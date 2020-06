Οι θερμοκρασίες ήταν ασυνήθιστα υψηλές σε όλο τον πλανήτη, τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα NOAA (National Centers for Environmental Information) των ΗΠΑ. Βρέθηκε μαζί με τον Μάιο του 2016, όταν είχε καταγραφεί το πρώτο αυτό αρνητικό ρεκόρ. Όπως αναφέρει η έρευνα, δεν ήταν μόνο ο συγκεκριμένος μήνας που σημειώθηκε η ιστορική ζέστη. Συγκεκριμένα, όλο το τρίμηνο από Μάρτιο ως Μάιο αλλά και όλη η χρονιά από Ιανουάριο ως Μάιο, ήταν τα θερμότερα στην ιστορία (τα NOAA κρατούν αρχεία τα τελευταία 141 χρόνια).

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τον Μάιο του 2020 έφτασε τους 15,7 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά στο βόρειο ημισφαίριο ήταν ο θερμότερος Μάιος που έχει ποτέ καταγραφεί, με θερμοκρασία κατά 1,19 βαθμό Κελσίου πάνω από το μέσο όρο του 20ού αιώνα. Η θερμοκρασία του προηγούμενου μήνα σε όλη τη Γη ήταν κατά σχεδόν ένα βαθμό (0,95) Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο του 20ού αιώνα. Η θερμοκρασία του πλανήτη στην ξηρά φέτος τον Μάιο σημείωσε ιστορικό ρεκόρ γι’ αυτό το μήνα του έτους, ενώ στις θάλασσες ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στα μετεωρολογικά χρονικά.

Ορισμένες περιοχές της Αφρικής, της Ασίας, της Δυτικής Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής σημείωσαν μηνιαία θερμοκρασιακά ρεκόρ τον προηγούμενο μήνα. Οι τελευταίοι επτά Μάιοι από το 2014 έως το 2020 έχουν υπάρξει οι θερμότεροι στην ιστορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι επιστήμονες στη διάθεσή τους, είναι πιθανό όλο το 2020 να αποδειχθεί ένα από τα δύο θερμότερα έτη από το 1880.

The season from March thru May 2020 was the 2nd-warmest such period on record for the globe: @NOAANCEIclimate https://t.co/9BaPd4wNKw #StateOfClimate pic.twitter.com/GSBr6g4mGa

— NOAA (@NOAA) June 12, 2020