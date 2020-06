Οι δορυφορικές εικόνες καταγράφουν δασικές πυρκαγιές να μαίνονται στην Βόρεια Ρωσία, στην περιοχή Γιακούτια, μετά από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έφτασε στους… 38 βαθμούς Κελσίου, στην περιοχή Βερκόγιανσκ την περασμένη εβδομάδα. Αν επιβεβαιωθεί θα πρόκειται για την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αρκτική. Οι επιστήμονες έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για την παρατεταμένη ζέστη σε αυτό που υποτίθεται πως είναι το ψυχρότερο μέρος του πλανήτη. Πρόσφατα, το λιώσιμο των πάγων, οδήγησε επιπλέον σε βύθιση δεξαμενής και στη διαρροή 21.000 τόνων ντίζελ που θα καταλήξουν στη θάλασσα.

Το δορυφορικό σύστημα Copernicus που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του οποίου παρακολουθεί την επιφάνεια της Γης, κατέγραψε στο βορειότερο τμήμα του πολικού κύκλου στη Σιβηρία για πρώτη φορά στην ιστορία των τελευταίων ετών μια εστία δασικής πυρκαγιάς. Σχετική ανακοίνωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανάρτησε στο Twitter φωτογραφία που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Sentinel 2, που εντάσσεται στο σύστημα Copernicus.

The northernmost #wildfire in recent years at the Arctic ocean accelerated by a #heatwave in #Siberia @CopernicusEU @euronews https://t.co/rmuzsiWFCT

