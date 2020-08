Το κέντρο του τυφώνα Κατηγορίας 4 “Λάουρα” ενισχύθηκε περαιτέρω και καταγράφηκαν άνεμοι έντασης 225 km/h ενώ το ύψος της μέσης στάθμης της θάλασσας ανέβηκε κατά 4 μέτρα. Η παρακάτω δορυφορική εικόνα δείχνει τη στιγμή που η “Λάουρα” περνάει πάνω από τη ξηρά με κατεύθυνση βόρεια, παράγοντας ριπές ανέμου άνω των 175 km/h εξασθενούμενη γρήγορα σε τυφώνα Κατηγορίας 3. Ένα μεγάλο μέρος της Λουϊζιάνα θα παραμείνει πλημμυρισμένο μέχρι την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ και ο εκτοπισμένος πληθυσμός (περίπου μισό εκατομμύριο κάτοικοι) θα επιστρέψει στις εστίες του τουλάχιστον μετά από 1 μήνα.

Λίγο μετά το πέρασμα του τυφώνα εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο χημικών στην Λουιζιάνα, με συγκλονιστικές εικόνες από του τοξικό νέφος που δημιουργούν τα υλικά που καίγονται στο εργοστάσιο

A large chemical fire has broken out over Lake Charles, Louisiana, hours after Hurricane Laura passed directly over the city https://t.co/MaaeGypkgF pic.twitter.com/Xa5OmUpc7g — CBS News (@CBSNews) August 27, 2020

'SHELTER IN PLACE': Massive chemical plant fire in Louisiana in wake of Hurricane Laura; the facility manufactures trichloroisocyanuric acid, chlorinating granules, and other chlorine based products. (h/t @RyanLeeForHou) ▶️https://t.co/NhNaf08kqU pic.twitter.com/jizQVl3JmA — Breaking911 (@Breaking911) August 27, 2020

BREAKING: Louisiana Governor confirms major chemical plant leak and fire in wake of #HurricaneLaura; urges shelter in place. The chemical leak is composed of Chlorine gas which can cause vomiting, dyspnea, chest pain, corneal burns, and much more. pic.twitter.com/cid4V430Lv — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 27, 2020