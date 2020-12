Η πυρκαγιά μαίνεται εδώ και έξι εβδομάδες στη Νήσο Φρέιζερ, με τα αιωνόβια δέντρα, το “μεγαλύτερο αμμώδες νησί του κόσμου“, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι τμήμα του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος και είναι γνωστή για τα τροπικά τη δάση, τους αμμόλοφους και τις λίμνες της.

Επίγειες δυνάμεις και πυροσβεστικά αεροσκάφη αγωνίζονται για να περιορίσουν την πυρκαγιά, ενώ οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων ανάρτησαν επείγουσα ειδοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: “Ή άμεση εκκένωση είναι η ασφαλέστερη επιλογή, καθώς σύντομα η οδήγηση θα είναι πολύ επικίνδυνη”.

LEAVE IMMEDIATELY: Happy Valley (part of K’gari, Fraser Island bushfire) as at 8pm on Sun 6 Dec. Fire is travelling in a south easterly direction towards Happy Valley township. Expected to impact Happy Valley township around midnight: https://t.co/0qwSw8N8cs

Οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης στους κατοίκους και τους εργαζόμενους σε τουριστικές επιχειρήσεις, προειδοποιώντας ότι όλες οι ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο. Η Πυροσβεστική προειδοποίησε πως η κατάσταση θα χειροτερέψει καθώς και ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Το Γραφείο Μετεωρολογίας του Κουίνσλαντ, ανέφερε πως οι ισχυροί άνεμοι και το κύμα ζέστης που σαρώνει την Αυστραλία, με ιστορικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, θα έχουν ως αποτέλεσμα ο συναγερμός να κρατήσει για πολλές ημέρες ακόμη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε από κατασκήνωση χωρίς άδεια. Σύμφωνα με το CNN ως τώρα – στις έξι εβδομάδες που είναι σε εξέλιξη – έχουν καεί 76.000 εκτάρια γης. Η δουλειά της Πυροσβεστικής είναι πολύ δύσκολη καθώς οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν δεκάδες φωτιές που μαίνονται κυρίως στο Κουίνσλαντ και στην Νέα Νότια Ουαλλία. Οι αρχές δηλώνουν ότι 48 πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κουίνσλαντ.

Onset of another blistering wildfire season in Australia: Half of Fraser Island, Unesco World Heritage site, burned in ecological disaster threatening unique ecosystem and Valley of the Giants’ 1,200 year-old trees

“fires unusual in their scale, intensity and timing”#climate pic.twitter.com/uSi6ww1m4J

