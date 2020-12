Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε τις κυβερνήσεις να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Συνθήκη του Παρισιού, η οποία κλείνει πέντε χρόνια από την υπογραφή της και να μειώσουν την εκπομπή βιομηχανικών ρύπων.

Ανοίγοντας τις εργασίες της Συνόδου Climate Ambition που πραγματοποιείται στο Λονδίνο, τόνισε πως οι δεσμεύσεις απέχουν πολύ από το να είναι ικανοποιητικές και ο στόχος για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, δεν θα επιτευχθεί. “Αν δεν αλλάξουμε πορεία, οδεύουμε προς μία καταστροφική αύξηση πάνω από 3 βαθμών Κελσίου, μέσα στον αιώνα που διανύουμε” τόνισε. “Για τον λόγο αυτό, καλώ σήμερα όλους τους ηγέτες, σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης κλιματικής κρίσης, στις χώρες τους, έως ότου επιτευχθεί ουδετερότητα στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα”, πρόσθεσε.

Saturday marks 5 years since the adoption of the #ParisAgreement.

As the world works towards recovery from the impacts of #COVID19, we cannot go back to the old normal of inequality and fragility. We must step towards a safer, more sustainable path.https://t.co/tKt7Wpswed

