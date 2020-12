Κορoνοϊός Δανία: Δημιουργήθηκε αναδρομική βάση για τον σφαγιασμό τους. Νόμο με τον οποίο απαγορεύεται η εκτροφή βιζόν στη Δανία έως το 2022 υιοθέτησε σήμερα το κοινοβούλιο της χώρας. Ο νόμος δίνει επίσης επίσης αναδρομικά νομική βάση για την εντολή που δόθηκε τον Νοέμβριο από τις αρχές να σφαγιαστούν όλα τα βιζόν που εκτρέφονταν στη χώρα εξαιτίας των φόβων επιδείνωσης της επιδημίας του νέου κορωνοϊού. Η Δανία έδωσε εντολή για τη σφαγή στις αρχές Νοεμβρίου όλων των βιζόν, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 17 εκατομμύρια, που εκτρέφονταν στη χώρα καθώς σε εκατοντάδες εκτροφεία αντιμετώπιζαν ξεσπάσματα του νέου κορωνοϊού και οι αρχές εντόπισαν μεταλλαγμένα στελέχη του ιού μεταξύ των ανθρώπων.

Χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη πριν από περίπου ένα μήνα (26/11) για τη διαχείριση της κρίσης των μινκ, τον πληθυσμό των οποίων αποφάσισε να θανατώσει μαζικά στο πλαίσιο της μάχης εναντίον του κορονοϊού.

Η Δανή πρωθυπουργός είχε τοτε επισκεφθεί ένα εκτροφείο στο Κόλντινγκ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, τα ζώα του οποίου θανατώθηκαν, ενώ η κυβέρνηση δεν διέθετε επαρκή νομική βάση για να εξοντώσει τα υγιή μινκ.

«Πιστεύω πως είναι απαραίτητο να ζητήσω συγγνώμη για το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτό, διότι διαπράχθηκαν σφάλματα», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2, έχοντας ολοκληρώσει την επίσκεψή της.

Εμφανώς συγκινημένη, η Μέτε Φρεντέρικσεν διέκοψε πολλές φορές τις δηλώσεις της για να σκουπίσει τα δάκρυά της. «Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι δεν θα είναι εξαιτίας των εκτροφέων, θα είναι εξαιτίας του κορονοϊού, εάν η βιομηχανία δεν μπορέσει να συνεχίσει» να λειτουργεί, συμπλήρωσε η ίδια, κάνοντας λόγο για μια «συγκινητική» επίσκεψη.

Αρχές Νοεμβρίου, η Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε τη σφαγή όλων των βιζόν της χώρας, λόγω μιας μετάλλαξης του νέου κορωνοϊού που ανιχνεύθηκε σε αυτά τα ζώα, η οποία θα μπορούσε, βάσει των προκαταρκτικών ερευνών, να απειλήσει την αποτελεσματικότητα ενός μελλοντικού εμβολίου για τους ανθρώπους.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δεν είχε επαρκή νομική βάση για αυτό το μέτρο. Ο υπουργός Γεωργίας ζήτησε επίσης συγγνώμη, προτού τελικά παραιτηθεί την περασμένη εβδομάδα.

Περισσότερα από τα 2/3 των περίπου 15-17 εκατομμυρίων βιζόν έχουν ήδη θανατωθεί, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για θανάτωση εκατομμυρίων ζώων, αποβλέποντας στην προστασία των πολιτών από ενδεχόμενη μετάλλαξη του νέου κορονοϊού. Η διαμαρτυρία ήταν μεγάλη, αποτελούμενη από εκατοντάδες κτηνοτρόφους, οι οποίοι βρέθηκαν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους της Κοπεγχάγης, το πρωί του Σαββάτου 21/11.

#Democracy in action: hundreds of farmers in tractors drove to #Copenhagen to protest #minkgate #COVID19 pic.twitter.com/zPQTSG26Hm

— Robin Elizabeth Herr (@CaliforniaRobin) November 21, 2020