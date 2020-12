Δυσάρεστη είναι η εξέλιξη του γιγαντιαίου παγόβουνου A68a, το οποίο ”έσπασε”, συνεχίζοντας ωστόσο να έχει σημαντικό όγκο. Οι εικόνες που λαμβάνονται από δορυφόρο αποδεικνύουν πως έχουν σχηματιστεί σημαντικές ρωγμές, ενώ ογκώδη τμήματα πάγου έχουν διαχωριστεί και απομακρύνονται από το κεντρικό μέρος, με κατεύθυνση προς την ακτή της νήσου Τζόρτζια.

Ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς το ενδεχόμενο κατάληξής του σε ρηχά νερά, το οποίο θα επηρέαζε αρνητικά την ζωή και την επιβίωση των πιγκουίνων και των φωκιών της Βρετανικής Υπερπόντιας Επικράτειας, με τα ζώα να βρίσκονται σε αναζήτηση τροφής για τα ίδια και για τους νεοσσούς τους.

Κατόπιν πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν για την αναλυτικότερη μελέτη του φαινομένου, διαπιστώθηκε πως το παγόβουνο έχει χωριστεί σε τρία τμήματα, ενώ το μεταβαλλόμενο σχήμα του A68a μελετήθηκε διεξοδικά από το προσωπικό του Nerc Center for Polar Observation and Modeling (CPOM) στο Πανεπιστήμιο του Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τις έρευνες, είναι πως το μεγάλο τμήμα ξεκίνησε με μέγεθος 5.664 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ τώρα έχει συρρικνωθεί στα 2.606 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επιπλέον, κατά τη ”γέννησή” του το 2017 είχε πάχος 232 μέτρα κατά μέσο όρο, με το παχύτερο τμήμα του να υπολογίζεται στα 285 μέτρα, 32 μέτρα παχύτερο από ότι σήμερα, ενώ υπάρχουν και σημεία που παρατηρείται μείωση κατά 50 μέτρα.

Icebergs A-68E and A68-F Calve from Iceberg A-68A in the South Atlantic Ocean! pic.twitter.com/ymUjU74P7Q

— U.S. National Ice Center (@usnatice) December 22, 2020