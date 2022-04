Οι πυροσβέστες στο Νέο Δελχί προσπαθούσαν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν τρεις ημέρες σε τεράστια χωματερή στην ινδική πρωτεύουσα.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία στο Νέο Δελχί σήμερα ενδέχεται να φτάσει έως και τους 46 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση και έχουν συμβουλεύσει τους ευάλωτους πολίτες να αποφεύγουν να βγαίνουν από το σπίτι τους.

Σήμερα το πρωί περίπου 30 πυροσβέστες μάχονταν ακόμη με τις φλόγες σε περιοχές της χωματερής όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένει πως η πυρκαγιά θα έχει τεθεί υπό έλεγχο ως την Παρασκευή.

Maximum temperature in some parts of #Delhi likely to touch 46 degrees Celsius on Thursday pic.twitter.com/U3PpkvmE74 — IndiaObservers (@IndiaObservers) April 27, 2022

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την πυρκαγιά, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτιά της.

Τουλάχιστον 10 πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούσαν όλη τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη να ελέγξουν τη φωτιά που κατακαίει ένα βουνό απορριμμάτων ύψους 60 μέτρων στην Μπάλσουα, στο βόρειο Νέο Δελχί, ενώ ο πυκνός καπνός που ελκύεται επιδεινώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης.

Η μεγαλούπολη των περισσότερων από 20 εκατομμύριων κατοίκων δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση των 12.000 τόνων απορριμμάτων που παράγονται καθημερινά.

Τρεις άλλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε λιγότερο από ένα μήνα στη μεγαλύτερη χωματερή της ινδικής πρωτεύουσας, τη Γκαζιπούρ, ένα τεράστιο βουνό απορριμμάτων ύψους 65 μέτρων.

Ειδικοί αποδίδουν τις πυρκαγιές αυτές στον καύσωνα που πλήττει την πόλη. Σύμφωνα με τον Πραντίπ Χαντελουάλ, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης απορριμμάτων του Νέου Δελχί, όλες αυτές οι πυρκαγιές ενδέχεται να προκλήθηκαν από τις ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες που επιταχύνουν την αποσύνθεση των οργανικών απορριμμάτων.

Imagine you lived in 40+ degrees Celsius / 100+ degrees Fahrenheit without air conditioning day after day — this is much of India and Bangladesh and other areas right now. #ClimateCrisispic.twitter.com/Z1V9SFRrGw — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 26, 2022

«Ο ξηρός και ζεστός καιρός προκαλεί την έκλυση υπερβολικής ποσότητας μεθανίου στις χωματερές γεγονός που οδηγεί στο ξέσπασμα πυρκαγιών», είπε.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες από το 1946

Στο Νέο Δελχί καταγράφονται από τον Μάρτιο θερμοκρασίες πολύ πάνω από τις κανονικές. Στην πόλη καταγράφηκε τον περασμένο μήνα ανώτατη θερμοκρασία 40,1 βαθμών Κελσίου, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί για τον μήνα αυτό από το 1946.

Τα κύματα καύσωνα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 6.500 ανθρώπων στην Ινδία από το 2010 και οι επιστήμονες αποδίδουν την αύξηση στη συχνότητα και την ένταση του φαινομένου στην κλιματική αλλαγή.

