Ιορδανία: Τα πλάνα από τα νερά που κατέκλυσαν τον αρχαιολογικό χώρο συγκλονίζουν.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανάγκασαν περίπου 1.700 τουρίστες και ντόπιοι να εκκενώσουν την περιοχή για την ασφάλειά τους.

Δυστυχώς υπήρχε «κακό» προηγούμενο καθώς, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοιες πλημμύρες στην περιοχή το 2018 και έκτοτε οι αρχές είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.

Τα πλάνα από το πιο πολυσύχναστο τουριστικό αξιοθέατο της Ιορδανίας, δείχνουν ένα ποτάμι νερού να χύνεται στο φαράγγι στην είσοδο του ναού της Πέτρας, καθώς πανικόβλητοι τουρίστες τρέπονται σε φυγή.

Η Αρχή της Περιφέρειας Ανάπτυξης και Τουρισμού της Πέτρας ανακοίνωσε ότι, «Η ιορδανική κυβέρνηση εκκένωσε περίπου 1.700 τουρίστες στην Πέτρα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων».

Στο γειτονικό Μαάν, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες, αφού ένα μικρό λεωφορείο παρασύρθηκε από τους ορμητικούς χείμαρρους.

Video of flash floods in iconic #Petra in Jordan today, a world heritage site. Tourists have been evacuated, and a number of casualties reported in area: pic.twitter.com/kJIzQ6Paqn

