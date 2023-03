H μυρωδιά της άνοιξης έφτασε στο Παρίσι ύστερα από τη «βαρυχειμωνιά» των επεισοδίων στους δρόμους που θύμιζαν πεδίο μάχης. Μετά τις διαδοχικές απεργιακές κινητοποιήσεις και τους 10.000 τόνους σκουπιδιών που συγκεντρώθηκαν λόγω της αποχής – από την εργασία – των υπαλλήλων στον τομέα της καθαριότητας, η κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα έχει αρχίσει να αλλάζει.

Λίγες ώρες αφότου η Γενική Εργατική Συνομοσπονδία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις κινητοποιήσεις, τα απορρίμματα απομακρύνονται σταδιακά από τους περισσότερους δρόμους.

Κάτοικοι του Παρισιού, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις επιχειρήσεις καθαρισμού των δρόμων.

🗑️ Some 7,000 tons of stinking rubbish has piled up on the streets of #Paris will finally start to be cleared up.

🇫🇷 The city’s rubbish collectors announced they were suspending a three-week strike over President Emmanuel #Macron‘s #pensionreforms.@GavinLeeNews with more ⤵️ pic.twitter.com/eqXntXwJAI

— FRANCE 24 English (@France24_en) March 29, 2023