Μeteosat: Ο ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος θα προσφέρει προβλέψεις που μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτές.

Η πρώτη φωτογραφία που έστειλε δείχνει τις συννεφιασμένες συνθήκες σε Ευρώπη, Αφρική και τον Ατλαντικό.

«Αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας στις μετεωρολογικές προβλέψεις δεν ήταν δυνατό μέχρι πρόσφατα» αναφέρει σε ανάρτησή της η ΕUMETSAT.

On 13 Dec 2022, #MTGI1 successfully launched into space. Since then, it’s been busy settling into its new home 36,000km above our planet and now, we can reveal its very FIRST image 😱

Here’s the first look at the #EarthfromSpace via MTG-I1 🛰️ pic.twitter.com/HRBWSQH7ZJ

— EUMETSAT (@eumetsat) May 4, 2023