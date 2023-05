Κίνα: Το σπάνιο ζώο, μοναδικό στον κόσμο, φιλοξενείται στο Εθνικό Φυσικό Καταφύγιο Wolong στην επαρχία Σιτσουάν.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το τεράστιο Πάντα – αλμπίνο αρχικά περιφέρεται μέσα στο δάσος μόνο του. Στη συνέχεια πλησιάζει μια άλλη ασπρόμαυρη μητέρα-πάντα με το μωρό της που ξεκουραζόταν σε ένα κοίλωμα δέντρου και προσπαθεί να αλληλεπιδράσει μαζί τους.

The first-ever front-face images of a wild albino giant #panda were released by the Wolong National Nature Reserve Administration on Saturday. pic.twitter.com/VlfYprvdue

