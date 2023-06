Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύθηκαν με βάρκες από τις οικίες τους στην πλημμυρισμένη Χερσώνα μετά την ανατίναξη του φράγματος Καχόβκα, στην Ουκρανία.

Η μικρή πόλη Ολέσκι, στην υπό ρωσικό έλεγχο νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου\, στην περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας, έχει πλημμυρίσει μετά το ρήγμα στο τεράστιο φράγμα και οι κάτοικοι έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα όχι μόνο να σώσουν τη ζωή τους, αλλά και τα ζώα που κινδυνεύουν από την πλημμύρα.

Είναι χαρακτηριστικά τα βίντεο που δείχνουν εγκλωβισμένα και τρομαγμένα ζώα να περιμένουν τη σωτηρία τους από τους ανθρώπους.

In #Kherson, animals are trying to escape the flood by resorting to people. pic.twitter.com/Ouqli9tpDo — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Every life matters. 🇺🇦 policeman rescued a dog that had been caught by water in #Kherson as a result of #russian act of #ecocide – the biggest man-made disaster in #Europe in recent decades. It kills 🇺🇦 ecology & affects the lives of thousands of people & animals. pic.twitter.com/cY5gfYXQo0 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) June 6, 2023

The Koshevaya River in the #Kherson region burst its banks as a result of the explosion of the Kakhovka Hydroelectric Station The footage was published by local journalist Konstantin Ryzhenko.#Ukraine #Kakhovka #Dam #Russia #StopRussia #RussiaInvadedUkraine #UkraineWillWin pic.twitter.com/hYYCUaY1sF — Маттайс 🇺🇦 🇳🇱 Слава Україні (@Roadster1978) June 6, 2023

Άλλο βίντεο αυτόπτη μάρτυρα δείχνει έναν κάστορα να περπατά σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο στη Χερσώνα της Ουκρανίας, την Τρίτη.

Not only people suffered from the explosion at the #Kakhovskaya hydroelectric power station. pic.twitter.com/RfXBuyxD6c — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από οικισμούς κατά μήκος του νότιου τμήματος του ποταμού Δνείπερου της Ουκρανίας, όταν το νερό διέρρευσε από το φράγμα που κατέρρευσε στη Καχόβκα, βυθίζοντας δρόμους και σπίτια.

Ukraine❤️‍🩹 The people of #Kherson on boats rescue animals that are blocked or cannot overcome a water obstacle. pic.twitter.com/AXwJ9n8re6 — 🇺🇦My Home is Ukraine🌻 (@home_fella) June 6, 2023

Κύκνοι στο Παλάτι Πολιτισμού στη Καχόβκα.

Swans near the Palace of Culture in Nova Kakhovka. pic.twitter.com/JFzSwKYUC7 — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

