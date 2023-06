Νέα Υόρκη: Οι Αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους ευάλωτους πληθυσμούς να μείνουν στα σπίτια τους.

Όχι μόνο στη Νέα Υόρκη αλλά και στη Νέα Αγγλία η ατμόσφαιρα έχει καλυφθεί από ένα σύννεφο καπνού, λόγω των έντονων πυρκαγιών που μαίνονται στις δυτικές επαρχίες του Καναδά μέχρι το Κεμπέκ.

Η απόκοσμη πορτοκαλί λόγω του καπνού ομίχλη από τις πυρκαγιές εξαπλώθηκε από την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών μέχρι το Μπάφαλο, ενώ στη Νέα Υόρκη πύκνωσε αργά το απόγευμα, κρύβοντας τη θέα του Νιου Τζέρσεϊ πέρα ​​από τον ποταμό Χάντσον κάνοντας τη δύση του ήλιου να μοιάζει με κοκκινωπή σφαίρα.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, προέτρεψε τους κατοίκους να περιορίσουν τις υπαίθριες δραστηριότητες «στις απολύτως αναγκαίες».

Οι πιο πρόσφατες πυρκαγιές κοντά στο Κεμπέκ μαίνονται πολλές ημέρες. Η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος είπε ότι ο μουντός ουρανός, η μειωμένη ορατότητα, η μυρωδιά του καμένου ξύλου και ο καπνός θα παραμείνουν για λίγες μέρες στις βόρειες πολιτείες.

«Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε καπνό από πυρκαγιές στην περιοχή μας. Είναι πολύ συνηθισμένο όσον αφορά στον βορειοδυτικό Καναδά», δήλωσε ο Ντάρεν Όστιν, μετεωρολόγος και ειδικός στην ποιότητα του αέρα στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ρόουντ Άιλαντ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι συνήθως ο καπνός αιωρείτο σε μεγαλύτερο ύψος και δεν επηρέαζε την υγεία των ανθρώπων.

Οι πυρκαγιές στην περιοχή του Κεμπέκ είναι μεγάλες και σχετικά κοντά, περίπου 800 με 1.000 χιλιόμετρα από το Ρόουντ Άιλαντ. Και ακολούθησαν τις πυρκαγιές στη Νέα Σκωτία, οι οποίες οδήγησαν σε βραχύβιο συναγερμό για την ποιότητα του αέρα στις 30 Μαΐου, είπε ο Όστιν.

Για τον Τζέι Ένγκλ, μετεωρολόγο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με έδρα το Άπτον του Λονγκ Άιλαντ, η τροχιά του ανέμου που επέτρεψε να καλύψει ο καπνός και η ομίχλη την περιοχή της Νέας Υόρκης θα μπορούσε να συνεχιστεί για τις επόμενες ημέρες. Φυσικά, όπως τόνισε, οι πυρκαγιές είναι αυτές που τροφοδοτούν αυτό το απόκοσμο σκηνικό κι αν αντιμετωπιστούν, θα μειωθεί και η ομίχλη.

Visible satellite imagery shows dense wildfire smoke over NYC at 6:30pm. This smoke has mixed down close to the surface resulting in terrible air quality and low visibility. pic.twitter.com/GHsiCgZYJh

— New York Metro Weather (@nymetrowx) June 6, 2023