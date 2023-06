Αναστάτωση επικρατεί στις Φιλιππίνες, καθώς «ξύπνησε» το ηφαίστειο Μαγιόν, με αποτέλεσμα να εκκενώνονται περιοχές σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων, ενώ οι πιλότοι απαγορεύεται να πετούν κοντά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το επίπεδο συναγερμού ανήλθε στο 3, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στις Φιλιππίνες.

Το Μαγιόν είναι ένα από τα πιο ενεργά σε σύνολο 24 ηφαίστεια της χώρας, έχοντας εκραγεί περισσότερες από 50 φορές τους τελευταίους τέσσερις αιώνες. Η πιο καταστροφική έκρηξη σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 1841, όταν οι ροές λάβας έθαψαν μια πόλη και σκότωσαν 1.200 ανθρώπους.

🗓️: 06/08/23

⏰: 8:30 PM

AFTER ALERT LEVEL 3 WAS ANNOUNCED, THIS IS MAYON VOLCANO NOW SPEWING SOME LAVA!! OMG KEEP SAFE, ALBAYANOS!! pic.twitter.com/HEmLSUy5G4

— aiyz_halaine (@aiyz_halaine) June 8, 2023