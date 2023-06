Φάλαινες: Το συγκεκριμένο είδος Balaena mysticetus, μπορεί να φτάσει περίπου τα 18 μέτρα μήκος και είναι ένα από τα βαρύτερα θηλαστικά στη Γη.

Οι φάλαινες αυτές ζουν κοντά στο βόρειο άκρο της Αλάσκας, στα περίχωρα του Αρκτικού Ωκεανού, και έδωσαν την ευκαιρία στους επιστήμονες να ρίξουν μια φευγάτη ματιά στη μακροζωία.

Τα γιγάντια θαλάσσια θηλαστικά μπορούν να ζήσουν περισσότερα από 200 χρόνια – και δείγματα ιστών που συλλέχθηκαν από τα ζώα αποκαλύπτουν μια υπερδύναμη που μπορεί να εξηγήσει πώς. Τα κύτταρα των τοξοκέφαλων φαλαινών είναι σαν σβούρες, και λειτουργούν έτσι για την επιδιόρθωση του κατεστραμμένου τους DNA, αναφέρουν οι επιστήμονες στις 8 Μαΐου στο bioRxiv.org.

«Αυτή η ικανότητα σημαίνει ότι τα ζώα μπορεί να επιδιορθώσουν τις βλάβες που διαφορετικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γενετικές δυσλειτουργίες που προκαλούν καρκίνο», λέει η Orsolya Vincze, εξελικτική οικολόγος στο γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας στο Παρίσι, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα.

