Βρετανία: «Έπρεπε να βρούμε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση, επειδή αυτά που αγοράζουμε από το κατάστημα βλάπτουν τη θαλάσσια ζωή και τους κοραλλιογενείς υφάλους, κάτι που δεν είναι δίκαιο», δήλωσε η 15χρονη.

Η Kaycee Deery μαθήτρια από το Londonderry σχεδίασε ένα αντηλιακό, το οποίο αποφεύγει τη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον, όπως μεταδίδει το BBC.

Η μαθήτρια του St Mary’s College σχεδίασε ένα αυτοσχέδιο UVA και δοκίμασε φυσικά έλαια για την ικανότητά τους να παρέχουν προστασία στο δέρμα.

Η Kaycee δήλωσε ότι η κατάκτηση αυτού του σημαντικού βραβείου ήταν σουρεαλιστική.

