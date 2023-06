Αντιμέτωποι με τον πρώτο επικίνδυνο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού είναι οι κάτοικοι της νότιας Ισπανίας, καθώς στη Σεβίλλη και τη Κόρδοβα το θερμόμετρο έφθασε σήμερα Δευτέρα στους 44 βαθμούς Κελσίου.

Τα τελευταία χρόνια οι καύσωνες έχουν γίνει συχνότεροι τον Ιούνιο, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη που οι επιστήμονες αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό στον ανθρώπινο παράγοντα. Ο εκπρόσωπος της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AEMET εξήγησε πως από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί έξι καύσωνες στη διάρκεια του Ιουνίου, έναντι μόλις πέντε για τον ίδιο μήνα τα προηγούμενα 35 χρόνια.

Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προβλέπεται να διατηρηθούν μέχρι την Τετάρτη και να επηρεάσουν, πέρα από την Ανδαλουσία, τη Μαδρίτη, την Εξτρεμαδούρα και την Καστίλλη-Λα Μάντσα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν το πιο ξηρό από το 1961 (όταν άρχισαν να καταγράφονται σχετικά στοιχεία), σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία. Ακολούθησε στα τέλη Απριλίου ένα κύμα ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 38,8 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας καύσωνα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Extremely hot day in #Spain with temperature up to 44.4C at el Granado in Andalusia.

One of the hottest June days in Spain.

France also had its share of heat:

Marseille Observatory Palais Longchamp rose to 38.0C and broke its monthly record which was still beloning to 1935 ! pic.twitter.com/5bQKOgf9T4

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) June 26, 2023