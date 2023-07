Γιοχάνεσμπουργκ: Οι δρόμοι της πόλης ήταν σκεπασμένοι με χιόνι και οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους να απολαύσουν το σπάνιο φαινόμενο.

Πρόκειται για την πρώτη χιονόπτωση στην πόλη εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια.

Οι χιονοπτώσεις οφείλονται στο ψυχρό μέτωπο που σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και οι πολίτες έχουν λάβει συστάσεις να φροντίσουν να παραμείνουν ζεστοί και ασφαλείς.

«Δεν έχουν προκληθεί σημαντικές διαταραχές από τη χιονόπτωση σε αυτό το στάδιο» δήλωσε εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Νότιας Αφρικής (Saws).

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και για το υπόλοιπο της εβδομάδας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Snow in Johannesburg today. Very rarely does it snow and only 3 or 4 times a century so much in a day (Ellis Park #Rugby stadium) pic.twitter.com/ILivfa6ItE

— Alison Geer (@alisonegeer) July 10, 2023