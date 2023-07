Ευρωκοινοβούλιο: Oι ευρωβουλευτές ψήφισαν το νομοσχέδιο, υιοθετώντας θέση για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Με βάση αυτό το νομοθέτημα για την φύση, η ΕΕ πρέπει να έχει θεσπίσει μέτρα αποκατάστασης της φύσης έως το 2030, τα οποία θα καλύπτουν τουλάχιστον το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της, λένε οι ευρωβουλευτές.

Αναλυτικότερα, σε μία ιστορική συνεδρίαση, με 336 ψήφους υπέρ, 300 κατά και 13 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη, τη θέση σχετικά με την υπό διαμόρφωση νομοθεσία για την αποκατάσταση της φύσης. Σύμφωνα με την πρόταση με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσέλθει στις επαφές με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική συμφωνία, η ΕΕ πρέπει να έχει θεσπίσει μέτρα αποκατάστασης έως το 2030 που να καλύπτουν τουλάχιστον το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της, καθώς πάνω από το 80% των ευρωπαϊκών εδαφών είναι σε όχι καλή κατάσταση.

Nature restoration law: MEPs adopt position for negotiations with Council

The EU must have restoration measures in place by 2030 covering at least 20% of its land and sea areas, say MEPs.https://t.co/GQ9NIsBWYG pic.twitter.com/9RFUoYD1no

— EP PressService (@EuroParlPress) July 12, 2023