Εφιαλτικά σενάρια για το κλίμα της νότιας Ευρώπης αποκαλύπτει ο Guardian σε εκτενές άρθρο του για το κύμα καύσωνα που πληττει τις τελευταίες μέρες τις μεσογειακές χώρες και την Ελλάδα.

Οπως γράφει ο Guardian, η Νότια Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε μια εβδομάδα, με την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, μαζί με το Μαρόκο και άλλες μεσογειακές χώρες, να αναμένουν, σύμφωνα με τις προβλέψεις, νέα ρεκόρ υψηλές θερμοκρασίας την Τρίτη.

Ένας νέος αντικυκλώνας στην περιοχή από τη βόρεια Αφρική την Κυριακή θα μπορούσε να ανεβάσει τις θερμοκρασίες πάνω από το ρεκόρ των 48,8 C (120F) που παρατηρήθηκε στη Σικελία τον Αύγουστο του 2021 και ακολουθεί τον καύσωνα Cerberus της περασμένης εβδομάδας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) είπε ότι η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να φέρει τις πιο υψηλές θερμοκρασίας που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη σε ένα κύμα καύσωνα που ονομάστηκε Charon από τον Έλληνα μυθολογικό βαρκάρη που μεταφέρει ψυχές στον κάτω κόσμο.

Η κλιματική κρίση που προκαλείται από τον άνθρωπο υπερτροφοδοτεί τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας σε συχνότερες και πιο θανατηφόρες καταστροφές, από καύσωνες μέχρι πλημμύρες και πυρκαγιές.

Τη Δευτέρα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός δήλωσε ότι ο πλανήτης γνώρισε τις πιο ζεστές μέρες που έχει καταγραφεί τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, μετά από τον Ιούνιο που ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί σύμφωνα με την ESA.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Nature Medicine ανέφερε ότι περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω των καύσωνα του περασμένου καλοκαιριού σε όλη την Ευρώπη, με τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας να παρατηρούνται στην Ιταλία, την Ελλάδα , την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στην Ιταλία ο μετεωρολογικός ιστότοπος ILMeteo.it περιέγραψε το φαινόμενο ως «καταιγίδα καύσωνα» και η αναμένεται κατάσταση θα ενταθεί με την άφιξη τη Δευτέρα ενός ακόμη αντικυκλώνα που θα ωθήσει τον υδράργυρο σε πιθανά υψηλά των 47 C. στις νότιες περιοχές της Σαρδηνίας και 45 C ή 46 C σε περιοχές της Απουλίας και της Σικελίας.

Οι θερμοκρασίες στη Ρώμη, η οποία είναι γεμάτη τουρίστες, θα ανέβουν στους 42 ή 43 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη. Δεκαέξι ιταλικές πόλεις, όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία, η Μπολόνια, το Μπάρι, το Κάλιαρι και το Παλέρμο, έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» από το υπουργείο Υγείας, που σημαίνει ότι η ζέστη είναι τόσο έντονη που απειλεί την υγεία ολόκληρου του πληθυσμού.

Η Ιταλία είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ακραία καιρικά φαινόμενα τους τελευταίους 13 μήνες να ευθύνονται για περισσότερους από 50 θανάτους.

Στο νησί Λα Πάλμα των Καναρίων Νήσων, περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από ιδιοκτησίες μετά από δασική πυρκαγιά που σάρωσε τα βορειοδυτικά του νησιού.

Η περιφερειακή κυβέρνηση δήλωσε την Κυριακή ότι έθεσε σε συναγερμό γειτονικά νησιά, όπως η Τενερίφη και η Γκραν Κανάρια, για κίνδυνο δασικών πυρκαγιών , με 4.500 εκτάρια γης και δώδεκα σπίτια να έχουν ήδη καταστραφεί στη Λα Πάλμα.

«Η φωτιά προχώρησε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Φερνάντο Κλαβίχο, πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων. Κατηγόρησε «τον άνεμο, τις κλιματικές συνθήκες καθώς και τον καύσωνα που ζούμε» για την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στην Ελλάδα, η καυτή ζέστη ανάγκασε την Ακρόπολη να κλείσει προσωρινά μεταξύ 11.30 και 17.30 για να προστατεύσει τους τουρίστες από επικίνδυνες θερμοκρασίες, κίνδυνο αφυδάτωσης και ηλιαχτίδα.

Οι άνεμοι έδωσαν κάποια ανάπαυλα και οι θερμοκρασίες έπεσαν έως και 4 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, ο κορυφαίος μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου προειδοποίησε ότι η παύση θα είναι σύντομη και προέβλεψε ότι ο υδράργυρος θα ανέβει «πάνω από τους 41 βαθμούς Κελσίου» από την Πέμπτη για έξι συνεχόμενες ημέρες. Η εμφάνιση ανέμων μεγέθους επτά μποφόρ θα διατηρήσει αναμφίβολα τις θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες, είπαν οι μετεωρολόγοι, αλλά έχουν επίσης εγείρει φόβους για δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται σε ξηρά ξηρά από την έντονη ζέστη.













«Μετά τον καύσωνα και την ξηρασία [που προκάλεσε], έχουμε τα μελτέμια [ισχυροί, ξηροί] ανέμοι, που πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. «Και αν αυτό δεν ήταν αρκετό όταν οι άνεμοι σβήσουν, θα έχουμε ξανά καύσωνα… βρισκόμαστε στις χειρότερες και πιο δύσκολες κλιματικές συνθήκες που είναι δυνατόν να προκληθούν πυρκαγιές».

Ασταμάτητες θερμοκρασίες γίνονται αισθητές και στις ΗΠΑ , όπου οι συνθήκες καταιγισμού το Σαββατοκύριακο έθεσαν περισσότερο από το ένα τρίτο των Αμερικανών σε συναγερμό για ακραία ζέστη.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) ανέφερε ότι ένας καύσωνας που εκτείνεται από την Καλιφόρνια έως το Τέξας αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια ενός «εξαιρετικά ζεστού και επικίνδυνου Σαββατοκύριακου».

Το εθνικό πάρκο της Κοιλάδας του Θανάτου – συχνά ένα από τα πιο καυτά μέρη στη Γη – αναμενόταν να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει το ρεκόρ θερμότητας των 54,4 C. Το Λας Βέγκας θα μπορούσε να βιώσει τρεις συνεχόμενες ημέρες με υψηλότερη θερμοκρασία 46 C, κάτι που έχει συμβεί μόλις μία φορά στο παρελθόν, ανέφερε το NWS. Το Phoenix, το οποίο έχει υπομείνει δύο εβδομάδες με θερμοκρασίες πάνω από 43 C με μικρή ανακούφιση τις βραδινές ώρες, περίμενε το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο του έτους.

Guardian Πρόσθετες αναφορές από τους Mark Oliver, Michael Sainato, AFP και Reuters

