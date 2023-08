Τους 57,8 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο στη Σαουδική Αραβία, με τον καύσωνα να σαρώνει όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε στην πόλη Νταχράν και είναι τόσο υψηλή που είναι στα όρια της ανθρώπινης επιβίωσης.

Dhahran, Saudi Arabia, just recorded a heat index of 136°F (57.8°C) at midnight.

A heat index that high is near the limits of human survival. pic.twitter.com/nFRPhJWyM7

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 6, 2023