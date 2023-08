Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Οι εικόνες από αμερικανικό δορυφόρο δείχνει την έκταση του πύρινου μέτωπο, το οποίο για πέμπτη ημέρα συνεχίζει να καίει και σήμερα Τετάρτη 23/08.

Τις φωτογραφίες από δορυφόρο έδωσε στη δημοσιότητα η Maxar Technologies είναι από την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη από την 21η Αυγούστου και αποτυπώνουν τον πυκνό καπνό, αλλά και τις προσπάθειες των εναέριων μέσων για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Οι φλόγες έχουν κάψει τεράστιες εκτάσεις δασών και καλλιεργειών.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει καλύψει την περιοχή, όπως και οι μάχες των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής αλλά και οι στιγμές που ανεφοδιάζονται με νερό για να συνεχίσουν τις ρίψεις στο πύρινο μέτωπο.

New satellite imagery of a large #wildfire burning near #Alexandroupolis, #Greece. Imagery from August 21, 2023, shows the extent of the fires that continue to threaten residents. Firefighting aircraft can be seen operating in the area attempting to control the blaze. pic.twitter.com/OgNuXSgTUt

— Maxar Technologies (@Maxar) August 22, 2023