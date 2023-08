Νικαράγουα: όπως ανέφερε ο Κάρλος Μολίνα, κτηνίατρος στο ζωολογικό κήπο, το μωρό αλμπίνο πούμα είναι ένα από τα τέσσερα με αλμπινισμό παγκοσμίως.

«Είναι υγιής, το σώμα του είναι σε καλή κατάσταση», είπε ο Μολίνα στο Γαλλικό Πρακτορείο για το αρσενικό πούμα.

Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Άγριας Ζωής, το σώμα ενός πούμα, γνωστό και ως λιοντάρι του βουνού, είναι καλυμμένο με καστανόχρωμη γούνα εκτός από τη λευκογκρίζα κοιλιά του και το στήθος.

Η γενετική μετάλλαξη που ευθύνεται για την ολόλευκη μελάγχρωση του μωρού είναι σπάνια για το είδος. Ο Μολίνα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στον ζωολογικό κήπο όλοι χάρηκαν με το αλμπίνο πούμα «γιατί δεν το βλέπει κανείς πολύ συχνά αυτό».

