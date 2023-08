Φωτιά στον Έβρο: Για ακόμα ένα βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στον Έβρο έδωσαν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στις περιοχές Λευκίμμη, Κοτρωνιά και Τρεις Βρύσες, όπου σημειώνονται οι περισσότερες αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα αναζωπυρώσεις υπάρχουν και στην περιοχή των Κασσσιτερών.

Σήμερα, Τετάρτη 30/8, στο γιγάντιο πύρινο μέτωπο του Έβρου και της Ροδόπης επιχειρούν 475 πυροσβέστες με 100 οχήματα, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος 6 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.

Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης έδωσε τις προηγούμενες ημέρες υλικό από το πριν και το μετά της τεράστιας φωτιάς στο δάσος της Δαδιάς και οι εικόνες σφίγγουν το στομάχι.

Δείτε εικόνες από το ύψωμα Κάψαλο

Μάλιστα, έχει αναρτηθεί και βίντεο με την εικόνα του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου από το ύψωμα Κάψαλο, μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Πάνω από 810.000 στρέμματα έχουν καεί στη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη φωτιά στην από το 2000, οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για τη θέματα διαχείρισης κρίσεων Balazs Ujvari, που έδωσε τα στοιχεία, ανέφερε ότι η Ευρώπη κινητοποίησε, στο πλαίσιο του μηχανισμού rescEU 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα και έξι ελικόπτερα, από έξι κράτη-μέλη.

Φέτος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το Κέντρο Συντονισμού Έκτακτων Αναγκών κινητοποίησε 1 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο, που σταθμεύουν σε 6 κράτη-μέλη. Επιπλέον, 6 ευρωπαϊκές χώρες συνέβαλαν με 6 επίγειες ομάδες δασοπυρόσβεσης, μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

«Μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 810.000 στρέμματα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης στην Ελλάδα. Αυτή η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν ξεκίνησε η καταγραφή δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS)», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από τις 20 Αυγούστου, οπότε και η Ελλάδα ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα rescEU που σταθμεύουν σε Κροατία, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Σουηδία, 1 ελικόπτερο Blackhawk από την Τσεχία, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία.

