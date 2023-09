Κλιματική κρίση – Μεσόγειος: Οι εικόνες από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel στην Ελλάδα υπενθυμίζουν έντονα τις ευρύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ξαφνικές πλημμύρες δεν περιορίζονται μόνο στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προτύπου ακραίων καιρικών συνθηκών που έχει γίνει πιο έντονο και συχνότερο στην περιοχή της Μεσογείου.

Το κεφάλαιο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για την περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με το The Conversation, εξέδωσε μια προειδοποίηση ότι τα ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων θα συμβαίνουν συχνότερα και θα είναι ακόμη πιο έντονα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών. Αυτή η προειδοποίηση, σε συνδυασμό με τα αρχεία ξαφνικών πλημμυρών το 2023 στην Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα.

Οι ξαφνικές πλημμύρες μπορεί να είναι σπάνιες, αλλά είναι αρκετά σοβαρές ώστε να προκαλούν σημαντική ανησυχία. Ευτυχώς, η έρευνα έχει προχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον οι επιστήμονες είναι σε θέση να προβλέψουν πότε μπορεί να συμβούν ξαφνικές πλημμύρες, ποιες περιοχές μπορεί να είναι ευαίσθητες και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους σε πραγματικό χρόνο, με την προϋπόθεση ότι εισακούγονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δρ. Ιωάννα Σταματάκη που είναι ειδική στην Υδραυλική και Υδατική μηχανική στο πανεπιστήμιο του Γκρήνουιτς, εργάζεται σε ένα πρότζεκτ με τίτλο: “Historical flash floods in the South West: Reconstructing the 1968 event from historical data”, που συνδυάζει ιστορικές πηγές τεκμηρίωσης και σύγχρονη υδραυλική μοντελοποίηση. «Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ρίξουμε φως σε προηγούμενες πλημμύρες και να κατανοήσουμε καλύτερα τους κινδύνους που ενέχουν, βοηθώντας μας να σχεδιάσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές μετριασμού για το μέλλον», εξηγεί στο The Conversation.

Σύμφωνα με την ίδια, η πλήρης εξάλειψη των πλημμυρών δεν είναι ούτε τεχνικά εφικτή ούτε οικονομικά προσιτή. Αντίθετα, σε μεγαλύτερη κλίμακα, είναι σημαντικό να αρχίσει ο εντοπισμός περιοχών που είναι επιρρεπείς σε ξαφνικές πλημμύρες, ειδικά σε λεκάνες απορροής με ιστορικές ξαφνικές πλημμύρες. Στη συνέχεια, όλοι θα πρέπει να εστιάσουν σε δράσεις συνηγορίας για το κλίμα και σε μέτρα ανθεκτικότητας, τα οποία μπορεί να είναι οτιδήποτε από «σκληρές» άμυνες, όπως νέα τείχη, έως πολιτικές και καλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους. Μόνο αυτό θα προσφέρει ελπίδα για ένα ασφαλέστερο και πιο ανθεκτικό μέλλον.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις