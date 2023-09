Κακοκαιρία Daniel – Λάρισα: Νέα φωτογραφία που αποτυπώνει την καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες από την κακοκαιρία Daniel στις περιοχές της Θεσσαλίας κατέγραψε την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου ο δορυφόρος Sentinel 2.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στο λογαριασμό της υπηρεσίας Copernicus στο Χ (πρώην twitter) έχει αποτυπωθεί η περιοχή γύρω από τη Λάρισα «που συνεχίζει να επηρεάζεται σφόδρα από τις πλημμύρες του ποταμού Πηνειού».

Δείτε τη φωτογραφία:

#ImageOfTheDay

Greece is struggling with extensive floods

On 10 Sept., Sentinel2 captured this image of the area around Larissa, which continues to be heavily affected by the flooding caused by the overflow of Pinios River@CopernicusEMS is continuing to monitor affected areas pic.twitter.com/jFfMLxzR4T

— Copernicus EU (@CopernicusEU) September 11, 2023