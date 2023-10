Περισσότερα από 100 δελφίνια έχουν βρεθεί νεκρά στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών νερού που κατά τόπους έφτασαν τους 39 βαθμούς κελσίου.

Τα νεκρά δελφίνια βρέθηκαν όλα στη λίμνη Tefe τις τελευταίες επτά ημέρες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Mamiraua, μια ερευνητική εγκατάσταση που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Επιστημών της Βραζιλίας.

Το ινστιτούτο δήλωσε ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός θανάτων ήταν ασυνήθιστος και υπέδειξε ότι η αιτία μπορεί να ήταν οι θερμοκρασίες ρεκόρ στη λίμνη και η ιστορική ξηρασία στον Αμαζόνιο.

«Είναι ακόμη νωρίς για να προσδιορίσουμε την αιτία αυτού του ακραίου συμβάντος, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς μας, συνδέεται σίγουρα με την περίοδο ξηρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες στη λίμνη Τεφέ, στην οποία σε ορισμένα σημεία ξεπερνούν τους 39 βαθμούς Κελσίου (102 βαθμούς Φαρενάιτ)», ανέφερε το ινστιτούτο σε σχόλια που μετέδωσε το CNN που ανήκει στο CNN Brasil.

