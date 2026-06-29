Ένζο Μαρέσκα: Με κάθε επισημότητα προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι-Η αποζημείωση που θα πάρει η Τσέλσι

Μετά από πολλά χρόνια που η Μάντσεστερ Σίτι πορεύτηκε και έγραψε ιστορία με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, θα αλλάξει πρόσωπο στον πάγκο και θα πάει σε εκείνο του Ένζο Μαρέσκα.

Ο Ιταλός επιστρέφει στο Etihand όπου είχε διατελέσει προπονητής της Κ21 (τη σεζόν 2020-2021) και τη σεζόν 2022-2023 ήταν βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα πριν ακολουθήσει τη δική του αυτόνομη πορεία αρχικά στη Λέστερ και κατόπιν στην Τσέλσι από την οποία αποχώρησε μετά από μιάμιση σεζόν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις:

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας σύλλογος που γνωρίζω πολύ καλά και το να έχω την ευκαιρία να προπονήσω αυτή την ομάδα αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για μένα.Η Σίτι είναι ένας απίστευτα καλά οργανωμένος σύλλογος. Ό,τι κάνει είναι καινοτόμο, προσεκτικά σχεδιασμένο και έχει ξεκάθαρο σκοπό. Για έναν προπονητή, αυτό είναι το ιδανικό περιβάλλον. Μου προσφέρει τη σταθερότητα που χρειάζομαι για να κάνω σωστά τη δουλειά μου.Αυτή θα είναι η τρίτη μου παρουσία εδώ. Γνωρίζω τον σύλλογο, γνωρίζω τις απαιτήσεις και γνωρίζω τις προσδοκίες.Η ποιότητα των ανθρώπων που εργάζονται εδώ είναι αυτό που κάνει τον σύλλογο τόσο ξεχωριστό και θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στις δυνατότητές μου.Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά με τους ποδοσφαιριστές. Θέλω να κερδίζουμε, να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο και να απολαμβάνουμε την πίεση που συνεπάγεται η εκπροσώπηση της Μάντσεστερ Σίτι».

Μάλιστα οι «Πολίτες« έδωσαν 17 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι προκειμένου να μην σταθεί εμπόδιο στη συμφωνία, αγοράζοντας με αυτόν τον τρόπο την «ελευθερία» του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.