ΕΟΔΑΣΑΑΜ για Τέμπη: Τι δείχνει η ανάλυση για την πυραντοχή των καθισμάτων στο μοιραίο τρένο

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δημοσιοποίησε την έκθεση για την πυραντοχή των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην τραγωδία των Τεμπών. Στην αναφορά του επισημαίνεται ότι, παρά τις αντικαταστάσεις προσκέφαλων, εδρών και πλατών καθισμάτων Α’ και Β’ θέσης, τα τρία δείγματα που εξετάστηκαν δεν πληρούν το πρότυπο πυραντοχής ΕΝ 45545-2, όσον αφορά τον Μέγιστο Μέσο Ρυθμό Έκλυσης Θερμότητας.

Ιδιαίτερα, τα δείγματα «Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ» εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη πυραντοχή σε σχέση με το «Β4 ΠΑΛΑΙΟ». Σύμφωνα με το πόρισμα της γερμανικής RST (Rail System Testing), η διαφορά αυτή σχετίζεται με την ύπαρξη ή όχι ενδιάμεσου στρώματος πυροπροστασίας: το παλαιό δείγμα διαθέτει σκούρο καφέ στρώμα, ενώ το «Β2 ΚΟΥΠΕ» δεν έχει και το «Β ΝΕΟ» διαθέτει λεπτό λευκό ινώδες στρώμα που δεν συνεισφέρει ουσιαστικά στην πυραντοχή.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ εκτιμά ότι τα καθίσματα έπρεπε να έχουν ομοιογενή συμπεριφορά, σύμφωνα με τις αρχικές συμβάσεις προμήθειας. Η διαπίστωση της ανεπαρκούς πυραντοχής συνοδεύεται από τέσσερις συστάσεις ασφαλείας προς τη Hellenic Train, τη ΡΑΣ και τον ΟΣΕ:

Έλεγχος και καταγραφή: Μη καταστροφικός έλεγχος των καθισμάτων για ταξινόμηση ανά τύπο υλικού και επίπεδο πυραντοχής, χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας. Διαχείριση κινδύνων: Προσδιορισμός, ανάλυση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων από την πυραντοχή των καθισμάτων. Σχέδιο εργασιών: Κατάρτιση προτάσεων για συντήρηση, ανακαίνιση ή αναβάθμιση των επιβαταμαξών, ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία στην πυραντοχή. Εφαρμογή σχεδίου: Έγκριση και εφαρμογή των εργασιών για μείωση των κινδύνων και συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2014 ή το πρότυπο UIC 564-2.

Τον Σεπτέμβριο, συγγενείς θυμάτων των Τεμπών είχαν αποστείλει εξώδικο σε ΡΑΣ και Hellenic Train, επικαλούμενοι τα ευρήματα του γερμανικού εργαστηρίου, σύμφωνα με τα οποία ορισμένα καθίσματα εμφανίζουν έως και τέσσερις φορές χαμηλότερη πυραντοχή από την προβλεπόμενη, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ: