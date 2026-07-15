Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων για Πανελλαδικές: Καμία διαρροή θεμάτων - Τι συνέβη με τα λάθος θέματα

Διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), κατά την εξέταση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ), υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση διαρροή θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΕΟΕ, η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών αφορά αποκλειστικά την αποτροπή διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, κάτι που θα δημιουργούσε συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των υποψηφίων. Στην προκειμένη περίπτωση, τονίζεται, δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή.

Σύμφωνα όσα αναγράφονται, το πρόβλημα περιορίστηκε αποκλειστικά σε ένα εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, όπου δύο υποψήφιοι έλαβαν εκ παραδρομής τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), εξέταση που είχε ήδη διεξαχθεί την προηγούμενη ημέρα.

Εντολή για ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

Για το περιστατικό, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε άμεσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το λάθος και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες.

Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφάσισε να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στα δύο συγκεκριμένα γραπτά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως έκτακτο μέτρο για την αποκατάσταση της διοικητικής αστοχίας, η οποία δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα των υποψηφίων.

Ο ΕΟΕ εξηγεί ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου επιλέχθηκε να μην υπάρξει δημόσια ανακοίνωση για το περιστατικό, καθώς προτεραιότητα αποτέλεσε η διατήρηση της ψυχραιμίας και της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων, χωρίς να προκληθεί αναστάτωση στους υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Καταλήγοντας, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επαναβεβαιώνει ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και με πλήρη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, διαμηνύοντας ότι ο θεσμός παραμένει αξιόπιστος και ότι προστατεύονται ισότιμα τα δικαιώματα όλων των υποψηφίων.

Το δελτίο τύπου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων