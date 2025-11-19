ΕΟΠΥΥ: Απάτη 12 εκατ. ευρώ με παράνομες συνταγογραφήσεις - Πρόστιμα σε 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία

«Λαβράκι» έβγαλε η συνάντηση της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, Θεανώς Καρποδίνη με στελέχη του Οργανισμού, καθώς στη διάρκειά της αποκαλύφθηκε μεγάλη απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις, με το ποσό της ζημιάς να φτάνει στα 12 εκατομμύρια ευρώ.



Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε η Θεανώ Καρποδίνη με υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού, η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσίασε τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο.



Όπως έγινε γνωστό από τον ΕΟΠΥΥ, ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ. Υπεβλήθησαν και πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ, ενώ από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ έγινε γνωστό ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία από 3 δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.

Επίσης, παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, η εξέλιξη της υπηρεσίας αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Κατ’ Οίκον η οποία από την έναρξή της έως και τις 2 Νοεμβρίου έχει παραδώσει σε 141.047 ασθενείς είτε κατ’ οίκον είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ τα φάρμακά τους χωρίς ταλαιπωρίες και αναμονές.



Από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού παρουσιάστηκε η βελτίωση του πακέτου παροχών υγείας με κάλυψη νοσηλείας, μεταξύ άλλων, για επείγοντα περιστατικά που αποδεδειγμένα δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν από δημόσια νοσοκομεία και για εξειδικευμένες επεμβάσεις που δεν διενεργούνται στο δημόσιο τομέα αλλά μόνο από ιδιωτικές κλινικές ενώ για την εξυπηρέτηση των πολιτών αυξήθηκε ο χρόνος ισχύος των παραπεμπτικών στις 60 ημέρες και μειώθηκε ο χρόνος διεκπεραίωσης ατομικών αιτημάτων από ΠΕ.ΔΙ.



Επίσης, παρουσιάστηκε η νέα Υπουργική Απόφαση με χρονικούς περιορισμούς (κόφτες) για διαγνωστικές εξετάσεις με στόχο τον περιορισμό της δαπάνης καθώς και ο περιορισμός και έλεγχος της συνταγογράφησης των γιατρών.