ΕΟΠΥΥ: Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς γιατρούς -Αύξηση της ιατρικής αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για την παροχή υπηρεσιών Προσωπικού Γιατρού απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ, για τους ήδη συμβεβλημένους από το 2022 Προσωπικούς Ιατρούς Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν αυτοδικαίως και λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2025.



Οι προσωπικοί ιατροί τους οποίους αφορά η παρούσα πρόσκληση έχουν ήδη ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να επισυνάψουν στην αίτηση για υπογραφή της νέας σύμβασης μέσω της πλατφόρμας.

Ο ΙΣΑ ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας, για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο News4health.gr