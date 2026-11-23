Σε εορταστικούς ρυθμούς μπήκε ο Λευκός Οίκος. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε τη Δευτέρα (23.11.2026) το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο για το 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της γιορτινής περιόδου στην προεδρική κατοικία, μετέδωσε η Washington Post.

Η παραδοσιακή τελετή υποδοχής του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τη Μελάνια Τραμπ η οποία φορούσε ένα εντυπωσιακό καρό παλτό και φιδίσιες γόβες, έγινε στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ουάσινγκτον (7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας), σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του ετήσιου προγράμματος του Λευκού Οίκου.

Φωτ.: Reuters

Χριστουγεννιάτικο δέντρο 5,5 μέτρων

Το φετινό δέντρο είναι ένα εντυπωσιακό έλατο concolor, ύψους περίπου 5,5 μέτρων, το οποίο προέρχεται από τη φάρμα Silent Night Evergreens της οικογένειας Chapman, στην πολιτεία του Ουισκόνσιν.

Η επιλογή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καθιερωμένης διαδικασίας ανάδειξης του επίσημου χριστουγεννιάτικου δέντρου της αμερικανικής προεδρίας.

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει και η μεταφορά του στην Ουάσινγκτον, καθώς την παράδοση του δέντρου ανέλαβε ο Chuck Jensen, βετεράνος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, συνδέοντας τη φετινή τελετή με την παράδοση τιμής προς όσους έχουν υπηρετήσει τη χώρα.

Το δέντρο θα τοποθετηθεί στο Blue Room, την περίφημη Μπλε Αίθουσα του Λευκού Οίκου, έναν από τους πιο ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους της προεδρικής κατοικίας.

Εκεί φιλοξενείται παραδοσιακά το κεντρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο αποτελεί το επίκεντρο της εορταστικής διακόσμησης.

Η παράδοση για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η υποδοχή του επίσημου δέντρου είναι μια παράδοση που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.

Η επιλογή του δέντρου από Αμερικανούς παραγωγούς καθιερώθηκε το 1966, ενώ κάθε χρόνο η Εθνική Ένωση Χριστουγεννιάτικων Δέντρων των ΗΠΑ συμμετέχει στη διαδικασία για τον στολισμό στην προεδρική κατοικία.

Η εκάστοτε Πρώτη Κυρία έχει παραδοσιακά κεντρικό ρόλο, τόσο στην υποδοχή του χριστουγεννιάτικου δέντρου όσο και στην παρουσίαση του τελικού στολισμού.

Για τη Μελάνια Τραμπ, η φετινή περίοδος έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι τα δεύτερα Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο του 2025.

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του συζύγου της, η Μελάνια είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, επιλέγοντας θεματικές που συνδύαζαν την αμερικανική ιστορία, την παράδοση και τον πατριωτικό συμβολισμό.

Ορισμένες από τις επιλογές της είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στα αμερικανικά ΜΜΕ, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης αισθητικής τους.

Φωτ.: Reuters

Και φέτος, η Πρώτη Κυρία αναμένεται να έχει τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της διακόσμησης, με τη συνδρομή ειδικών συνεργείων και δεκάδων εθελοντών που συμμετέχουν στην προετοιμασία των εορταστικών χώρων.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιαστεί η συνολική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, η οποία περιλαμβάνει παραδοσιακά δεκάδες δέντρα, χιλιάδες φωτάκια, γιρλάντες και στολίδια στους ιστορικούς χώρους του κτιρίου.