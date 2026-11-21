Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026: Πότε ξεκινούν οι διευρυμένες ώρες στα καταστήματα της Αθήνας
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις Κυριακές πριν και ανάμεσα στις γιορτές.
Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνει η αγορά της πρωτεύουσας, καθώς ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η εορταστική περίοδος ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, με τα καταστήματα να λειτουργούν με συνεχές ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις Κυριακές πριν και ανάμεσα στις γιορτές:
Ειδικότερα, οι Κυριακές που τα καταστήματα θα λειτουργούν λόγω και των εορτών των Χριστουγέννων:
- Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 (μετά τη Black Friday)
- Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026
- Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026
- Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026 (τελευταία Κυριακή του έτους)
Σημειώνεται ότι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, είναι η Cyber Monday 2026. Διαμορφώνεται έτσι ένα τετραήμερο αγορών που θα ξεκινά από την Παρασκευή 27/11 (Black Friday) .Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το ωράριο θα είναι 11:00-16:00, ενώ τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 11:00-18:00.
Τα Σάββατα το ωράριο διαμορφώνεται σε 09:00-16:00 (12/12) και 09:00-18:00 (19/12), ενώ τις παραμονές των Χριστουγέννων (24/12) και της Πρωτοχρονιάς (31/12) η αγορά θα κλείσει στις 18:00.
Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12), τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12), την Πρωτοχρονιά (01/01/2027), καθώς και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027.
Όπως διευκρινίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να προσαρμόσει τη λειτουργία της εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).