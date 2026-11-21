Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνει η αγορά της πρωτεύουσας, καθώς ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η εορταστική περίοδος ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, με τα καταστήματα να λειτουργούν με συνεχές ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις Κυριακές πριν και ανάμεσα στις γιορτές:

Ειδικότερα, οι Κυριακές που τα καταστήματα θα λειτουργούν λόγω και των εορτών των Χριστουγέννων:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 (μετά τη Black Friday)

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026 (τελευταία Κυριακή του έτους)

Σημειώνεται ότι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, είναι η Cyber Monday 2026. Διαμορφώνεται έτσι ένα τετραήμερο αγορών που θα ξεκινά από την Παρασκευή 27/11 (Black Friday) .Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το ωράριο θα είναι 11:00-16:00, ενώ τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 11:00-18:00.

Τα Σάββατα το ωράριο διαμορφώνεται σε 09:00-16:00 (12/12) και 09:00-18:00 (19/12), ενώ τις παραμονές των Χριστουγέννων (24/12) και της Πρωτοχρονιάς (31/12) η αγορά θα κλείσει στις 18:00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12), τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12), την Πρωτοχρονιά (01/01/2027), καθώς και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027.

Όπως διευκρινίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να προσαρμόσει τη λειτουργία της εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).