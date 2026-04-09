Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ μέχρι το Πάσχα

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι πασχαλινές αγορές, με την εμπορική κίνηση να κορυφώνεται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μ. Πέμπτη 9/4/2026: 09:00 – 21:00

Μ. Παρασκευή 10/4/2026: 13:00 – 19:00

Μ. Σάββατο 11/4/2026: 09:00 – 15:00

Την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα στα καταστήματα του Πειραιά είναι το ακόλουθο:



Μ. Παρασκευή 10/4: 1.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Από την Τρίτη 14 Απριλίου επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.

Το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα στη Θεσσαλονίκη

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, το ωράριο θα είναι συνεχές, με τα καταστήματα να ανοίγουν στις 10:00 και να κλείνουν στις 21:00.



Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, η λειτουργία των καταστημάτων θα ξεκινήσει αργότερα, στις 13:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19:00. Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, η αγορά θα λειτουργήσει από τις 10:00 έως τις 16:00.



Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Εντατικοί έλεγχοι

Η πασχαλινή περίοδος αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο απαιτητικές για την αγορά τροφίμων, καθώς η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά και η διακίνηση προϊόντων εντείνεται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτουν σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων, το οποίο καλύπτει από την παραγωγή και τη μεταποίηση μέχρι τη διάθεση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες σε κάθε στάδιο.



«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντείνει τους ελέγχους ενόψει του Πάσχα, με στόχο να διασφαλιστεί η νομιμότητα, η προστασία του καταναλωτή και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς» επισήμανε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης.



Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών είναι διαρκής και ενισχυμένη, με στόχο την πρόληψη παραβάσεων πριν αυτές λάβουν έκταση. «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης και διάθεσης προϊόντων. Στόχος μας είναι να προλάβουμε φαινόμενα παρατυπιών και να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών αυτή την κρίσιμη περίοδο αυξημένης ζήτησης», πρόσθεσε.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ