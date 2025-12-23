Ποιο είναι το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων για εμπορικά, σούπερ μάρκετ, λαϊκές και τράπεζες

Ανοικτά θα παραμείνουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ μέχρι και την ύστατη ώρα για τους καταναλωτές που θα θελήσουν να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, είτε για το εορταστικό τραπέζι των Χριστουγέννων, είτε για τα τελευταία δώρα.

Αντίστοιχα, και τα τραπεζικά καταστήματα θα είναι ανοικτά έως και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου για εκείνους προτιμούν τις παραδοσιακές συναλλαγές στα γκισέ.

Το εορταστικό ωράριο συνεχίζεται στα εμπορικά καταστήματα, τα οποία σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν ανοικτά από τις 09:00 μέχρι τις 21:00.



Αύριο, παραμονή Χριστουγέννων (24/12), σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 18:00 για τους πολίτες που θέλουν να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.



Την ημέρα των Χριστουγέννων (25/12), καθώς και την επόμενη (26/12) τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και θα ανοίξουν ξανά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.



Αναλυτικά τα καταστήματα στην Αθήνα θα λειτουργήσουν με το ακόλουθο ωράριο:



Τρίτη 23/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025, 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025, 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025, 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Αντίστοιχα, θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα και στον Πειραιά.

Όπως σημειώνουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι πάντως, οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και κάθε κατάστημα μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα λειτουργίας του εντός των νομίμων ορίων αρκεί να τηρεί τα όρια που ορίζει η νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00 - 21:00 και Κυριακή 11:00 - 20:00).



Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ



Τα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πέμπτη (25/12) όσο και την Παρασκευή (26/12), καθώς οι συγκεκριμένες ημέρες είναι οι επίσημες αργίες των Χριστουγέννων.

Από εκεί και πέρα και σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί επισήμως, τα καταστήματα του Σκλαβενίτη σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και αύριο Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν από τις 08:00 έως τις 21:00.



Διαφοροποιήσεις στο εορταστικό ωράριο του Σκλαβενίτη θα υπάρξουν στο Εμπορικό Kέντρο The Mall στο Μαρούσι (Τρίτη 23/12, ωράριο 10:00-21:00, Τετάρτη 24/12, ωράριο 10:00-20:00).



Τα Lidl θα είναι ανοιχτά την Τρίτη (23/12) και την Τετάρτη (24/12) από 07:45 π.μ. - 08:00 μ.μ. Ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων θα είναι κλειστά ενώ τα καταστήματα θα ανοίξουν ξανά το Σάββατο (27/12) από 07:45 π.μ. - 09:00 μ.μ. και την Κυριακή (28/12) από 11:00 π.μ. - 08:00 μ.μ.

Τα καταστήματα της αλυσίδας Μασούτης την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα είναι ανοικτά 08:00-21:00 και την Τετάρτη 08:00-20:00. Μόνο δύο καταστήματα θα λειτουργήσουν με διαφορετικό ωράριο, πρόκειται για τα σούπερ μάρκετ στο MEDITERRANEAN COSMOS (10:00-21:00 την Τρίτη 23/12 και 10:00-20:00 την Τετάρτη 24/12) και το Αεροδρόμιο Μακεδονία (07:00-23:00).



Οι υπόλοιπες αλυσίδες δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη επισήμως το ωράριο λειτουργίας για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές

«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα, οι λαϊκές αγορές θα βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές, προσφέροντας επάρκεια προϊόντων και ποικιλία επιλογών για τις γιορτινές αγορές».

Αυτό επισημαίνει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανακοίνωσή της για το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, όλες οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους καταναλωτές, δίνοντας τη δυνατότητα να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά και δώρα για μικρούς και μεγάλους.



Την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν, λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων.



Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι πωλητές επιστρέφουν κανονικά στους πάγκους τους, έτοιμοι να εξυπηρετήσουν όλους τους καταναλωτές.



Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες



Όσον αφορά στις τράπεζες, τις ημέρες των Χριστουγέννων, θα παραμείνουν κλειστές για δύο ημέρες. Σύμφωνα με το ημερολόγιο τραπεζικών αργιών για το 2025, οι τράπεζες δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου), καθώς και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου).

Οι συγκεκριμένες ημέρες είναι οι επίσημες τραπεζικές αργίες, με τα τραπεζικά καταστήματα σε όλη τη χώρα να παραμένουν κλειστά. Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 οι τράπεζες θα ανοίξουν και πάλι για την εξυπηρέτηση του κοινού, για να κλείσουν ξανά την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026.

Οι πελάτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις συναλλαγές τους πριν τις αργίες, αλλά και να αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e‑banking, mobile banking), οι οποίες παραμένουν ενεργές και λειτουργικές σε όλη τη διάρκεια των εορτών, ακόμη και όταν τα φυσικά καταστήματα είναι κλειστά.