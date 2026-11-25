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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του εορταστικού ωραρίου στα εμπορικά καταστήματα, καθώς από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου οι επιχειρήσεις της Αθήνας θα μπορούν να λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, σύμφωνα με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η πρόταση προβλέπει λειτουργία των καταστημάτων τις περισσότερες καθημερινές από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ ανοιχτά θα μπορούν να παραμείνουν και τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου, συγκεκριμένα στις 13, 20 και 27 του μήνα.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Αναλυτικά, το προτεινόμενο ωράριο για τις Κυριακές είναι το εξής:

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 11:00 – 16:00.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00.

Η εμπορική κίνηση αναμένεται να ενισχυθεί τις συγκεκριμένες ημέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες και έχουν καταβληθεί τα δώρα των εορτών.

Το ωράριο τις καθημερινές και τις παραμονές των γιορτών

Από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργούν τις περισσότερες καθημερινές από τις 09:00 έως τις 21:00.

Εξαίρεση αποτελεί η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, κατά την οποία το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 09:00 έως τις 16:00.

Για την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Ποιες ημέρες θα παραμείνουν κλειστά

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εισηγείται επίσης να μην ανοίξουν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, την επομένη της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, υπάρχει πρόταση για λειτουργία των καταστημάτων και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της περιόδου των προσφορών της Black Friday.

Υπενθυμίζεται ότι το εορταστικό ωράριο είναι προαιρετικό και κάθε εργοδότης αποφασίζει αν θα το εφαρμόσει.