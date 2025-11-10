Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου,

Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα,

Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού,

Αγίου Ορέστου του Τυανέως,

Αγίου Ωρίωνος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *

Εραστός, Εράστη, Εραστή

Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα

Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Μίλος, Μίλης, Μίλων

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα *

Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Η 10η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη» το 1999 από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO.

Η Ημέρα αυτή μας δίνει την ευκαιρία να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην επιστήμη και τη συνεισφορά της στην αειφόρο ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των προοπτικών της ειρήνης.

Από την αγροτική παραγωγή ως την ιατρική, από την αειφόρο ενέργεια ως τη διαχείριση των υδάτων, οι επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου

1619 Ο Ρενέ Ντεκάρτ βλέπει τα όνειρα που θα του εμπνεύσουν τους Στοχασμούς περί της Πρώτης Φιλοσοφίας.

1775 Ιδρύεται το Ναυτικό των ΗΠΑ.

1836 Ο βασιλιάς Όθων της Ελλάδας παντρεύεται την Αμαλία.

1924 Ταραχές και συγκρούσεις ξεσπούν στην Καβάλα, μεταξύ καπνεργατών από τη μία πλευρά, και στρατού και χωροφυλακής από την άλλη. Στη διάρκεια των επεισοδίων σκοτώνονται μία εργάτρια κι ένας αξιωματικός της χωροφυλακής.

1940 Σεισμός πλήττει τη Ρουμανία. Απολογισμός: 1.000 νεκροί και πάνω από 4.000 τραυματίες.

Γεννήσεις στις 10 Νοεμβρίου

1483 Μαρτίνος Λούθηρος, Γερμανός μοναχός και ιερέας, ηγέτης της Μεταρρύθμισης

1668 Φρανσουά Κουπρέν, Γάλλος συνθέτης

1697 Ουίλιαμ Χόγκαρθ, Άγγλος ζωγράφος, εικονογράφος και κριτικός

1909 Καίσαρ Αλεξόπουλος, Έλληνας φυσικός

1911 Ειρηναίος Γαλανάκης, Έλληνας μητροπολίτης

1919 Μιχαήλ Καλάσνικωφ, Ρώσος στρατιωτικός και σχεδιαστής όπλων

1919 Σπύρος Πισσάνος, Έλληνας αεροπόρος

1923 Χάτσικο, Γιαπωνέζικος σκύλος

1925 Ρίτσαρντ Μπάρτον, Ουαλός ηθοποιός

1928 Ένιο Μορικόνε, Ιταλός συνθέτης

1969 Γενς Λέμαν, Γερμανός ποδοσφαιριστής

1969 Έλεν Πομπέο, Αμερικανίδα ηθοποιός

1985 Αλεξάνταρ Κολάροφ, Σέρβος ποδοσφαιριστής

1986 Ηλίας Ηλιάδης, Έλληνας αθλητής του τζούντο

Θάνατοι στις 10 Νοεμβρίου

1891 Αρθούρος Ρεμπώ, Γάλλος ποιητής

1938 Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός

1982 Λεονίντ Μπρέζνιεφ, Σοβιετικός πολιτικός

2000 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός

2006 Τζακ Πάλανς, Αμερικανός ηθοποιός

2007 Νόρμαν Μέιλερ, Αμερικανός συγγραφέας

2009 Νότης Περγιάλης, Έλληνας συγγραφέας