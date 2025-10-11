Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 11 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Φιλίππου εκ των επτά διακόνων του εν Τράλλεσιν,

Οσίων Ζηναΐδος και Φιλονίλλης

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου

1811 Ο Αμερικανός εφευρέτης Τζον Στίβενς και ο γιος του Ρόμπερτ Λίβινγκστον Στίβενς θέτουν σε κίνηση το πρώτο ατμοκινούμενο φέρι μποτ.

1826 Ο Κριεζώτης με 300 διαλεχτούς άνδρες καταλαμβάνει την Ακρόπολη των Αθηνών.

1828 Η Μαντώ Μαυρογένους αποκρούει επίθεση Αλγερινών πειρατών.

1899 Αρχίζει ο Πόλεμος των Μπόερς στη Νότια Αφρική ανάμεσα στους Βρετανούς αποίκους και τους Ολλανδούς των επαρχιών Τρανσβάαλ και Όραντζ Φρι Στέιτ, οι οποίοι ονομάζονταν Αφρικάνερ ή Μπόερς.

1909 Μονομαχούν με άσφαιρα πυρά ο Δήμαρχος Αθηναίων, Σπύρος Μερκούρης και ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Τουφεξής. Κατόπιν, αποχωρούν ξεχωριστά, χωρίς να συμφιλιωθούν.

1912 Α' Βαλκανικός Πόλεμος: Ο Ελληνικός Στρατός (Ταξιαρχία Ιππικού) απελευθερώνει την Κοζάνη από τους Τούρκους.

1916 Οι Γάλλοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο του ελληνικού ναυτικού.

1922 Μικρασιατική Καταστροφή: Υπογράφεται στα Μουδανιά της Κίου η συνθήκη για την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Ανατολική Θράκη. Στη διάσκεψη έλαβαν μέρος η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Τουρκία και η Ελλάδα και καθορίστηκαν τα όρια υποχώρησης του ελληνικού στρατού στη δυτική όχθη του Έβρου.

1935 Στρατιωτικός νόμος στην Ελλάδα έπειτα από κίνημα. Ο Γεώργιος Κονδύλης σχηματίζει κυβέρνηση, ενώ καταργείται με ψήφισμα της Βουλής η αβασίλευτη δημοκρατία.

1939 Ο Αμερικανός Πρόεδρος Φράνκλιν Ρούζβελτ λαμβάνει ένα γράμμα με την υπογραφή του Άινστάιν, στο οποίο ο φυσικός του ζητά να ξεκινήσουν άμεσα οι ΗΠΑ το πρόγραμμα κατασκευής της ατομικής βόμβας.

1945 Ξεκινά ο κινεζικός εμφύλιος πόλεμος. Ο κομμουνιστής Μάο Τσε Τουνγκ πολεμά εναντίον του εθνικιστή Τσιάνγκ Κάι Σεκ.

1951 Η US Boxing Association ανακοινώνει κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι πρωταθλητές πρέπει να υπερασπίζονται τον τίτλο τους το λιγότερο μία φορά μέσα σε 6 μήνες, αλλιώς τον χάνουν.

1958 Οι ΗΠΑ αποτυγχάνουν να εκτοξεύσουν πύραυλο στη Σελήνη. Η NASA είχε εκτοξεύσει τον «Πρωτοπόρο 1» στη Σελήνη, αλλά αυτός απέτυχε να φτάσει.

1962 Δεύτερη Σύνοδος του Βατικανού: Ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ΄ συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Καθολικής Εκκλησίας ύστερα από 92 χρόνια.

1968 Εκτοξεύεται το «Απόλλων 7», το πρώτο επανδρωμένο διαστημόπλοιο , εγκαινιάζοντας το αμερικανικό πρόγραμμα κατάκτησης της Σελήνης.

1980 Οι Σοβιετικοί Ριουμίν και Ποπόφ επιστρέφουν στη Γη με το «Σαλιούτ 6», έπειτα από 186 ημέρες παραμονής στο Διάστημα.

1981 Ένας άγνωστος νεαρός, με ιδιαίτερο ύφος και χαρακτηριστικά, ανοίγει την συναυλία των Ρόλινγκ Στόουνς στη Νέα Υόρκη. Το όνομά του Πρινς.

1984 Η αστροναύτης δρ. Κάθριν Σάλιβαν γίνεται η πρώτη Αμερικανίδα, που περπατά στο διάστημα.

1984 Η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης του ΙRA, σε ξενοδοχείο του Μπράιτον, όπου διέμενε. Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο μπάνιο, η οποία, όμως εξερράγη δυο λεπτά αφού η Θάτσερ είχε βγει από αυτό με αποτέλεσμα να σωθεί.

1991 Αποφασίζεται η διάλυση της KGB στην ΕΣΣΔ, από το Συμβούλιο του Κράτους, που αποφασίζει την αντικατάστασή της από άλλες υπηρεσίες.

1993 Πυροβολείται και τραυματίζεται σοβαρά στο Όσλο ο Νορβηγός εκδότης Γουίλιαμ Νιγκάαρντ, ο εκδοτικός οίκος του οποίου μετέφρασε και εξέδωσε στη Νορβηγία τους «Σατανικούς Στίχους» του Σαλμάν Ρουσντί.

1995 Παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός Δημήτρης Τσοβόλας.

2002 Απεβίωσε ύστερα από τροχαίο ο σύζυγος της γενικής γραμματέως του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα, Αθανάσιος Παπαρήγας.

2003 Το γάμο αντί του θρόνου επιλέγει ο Ολλανδός πρίγκιπας Γιόχαν Φρίζο, ο οποίος παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του στο θρόνο για χάρη της εκλεκτής της καρδιάς του (η τελευταία αποκαλύφθηκε ότι είχε σχέση με το νονό του εγκλήματος στη χώρα, ο οποίος είχε πεθάνει το 1991).

Γεννήσεις στις 11 Οκτωβρίου

1758 Χάινριχ Βίλχελμ Όλμπερς, Γερμανός ιατρός και αστρονόμος

1884 Ελεάνορ Ρούζβελτ, Αμερικανίδα πολιτικός

1885 Φρανσουά Μωριάκ, Γάλλος συγγραφέας

1937 Μπόμπι Τσάρλτον, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1947 Λουκάς Παπαδήμος, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός

1959 Σάββας Χιονίδης, Έλληνας πολιτικός

1962 Αν Ένραϊτ, Ιρλανδή συγγραφέας

1976 Έμιλυ Ντεσανέλ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1977 Ζερεμί Ζανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 11 Οκτωβρίου

1303 Πάπας Βονιφάτιος Η΄

1347 Λουδοβίκος Δ΄ της Βαυαρίας, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1531 Ούλριχ Ζβίγγλιος, Ελβετός θρησκευτικός μεταρρυθμιστής

1889 Τζέιμς Πρέσκοτ Τζάουλ, Άγγλος φυσικός

1896 Άντον Μπρούκνερ, Αυστριακός συνθέτης

1963 Ζαν Κοκτώ, Γάλλος συγγραφέας

2005 Ρένα Καρθαίου, Ελληνίδα ποιήτρια