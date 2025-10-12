Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 12 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου,

Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου,

Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *

Βαλάντης, Βαλάντιος

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας

Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας» (World Arthritis Day) το 1996, από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Με τον όρο αρθρίτιδα εννοούμε τη φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, οίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μια ή περισσότερες αρθρώσεις. Η αρθρίτιδα αποτελεί μία από τις συχνότερες εκδηλώσεις των ρευματικών μυοσκελετικών παθήσεων.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου

539 π.Χ. Ο στρατός του Κύρου Β' της Περσίας καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα.

1492 Ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στις Μπαχάμες νομίζοντας ότι βρίσκεται στη Νότια Ασία.

1912 Ο Ελληνικός Στρατός Ηπείρου απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1944 Απελευθέρωση. Αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα και η είσοδος σε αυτή των πρώτων ελληνικών και συμμαχικών τμημάτων.

1960 Ψυχρός πόλεμος: Ο Νικίτα Χρουστσόφ χτυπάει το παπούτσι του στο έδρανο στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. για να διαμαρτυρηθεί για τους ισχυρισμούς του Φιλιππινέζου διπλωμάτη περί της αποικιακής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης στην ανατολική Ευρώπη.

1960 Οι τηλεθεατές στην Ιαπωνία γίνονται απροσδόκητα μάρτυρες της δολοφονίας του Ινεγίρο Ασανούμα, αρχηγού του ιαπωνικού σοσιαλιστικού κόμματος, ο οποίος μαχαιρώνεται και σκοτώνεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του που μεταδίδεται ζωντανά.

Γεννήσεις στις 12 Οκτωβρίου

1537 Εδουάρδος ΣΤ', βασιλιάς της Αγγλίας

1687 Σίλβιους Λέοπολντ Βάις, Γερμανός συνθέτης και λαουτίστας

1875 Άλιστερ Κρόουλι, Άγγλος μάγος και συγγραφέας

1924 Λεωνίδας Κύρκος, Έλληνας πολιτικός

1924 Μίμης Πλέσσας, Έλληνας συνθέτης

1928 Δόμνα Σαμίου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1934 Ρίτσαρντ Μάιερ, Αμερικανός αρχιτέκτονας

1935 Λουτσιάνο Παβαρόττι, Ιταλός τενόρος

1937 Μάρθα Βούρτση, Ελληνίδα ηθοποιός

1954 Διονύσης Τσακνής, Έλληνας τραγουδοποιός

1955 Άγκι ΜακΚένζι, Αγγλίδα παρουσιάστρια

1968 Χιου Τζάκμαν, Αυστραλός ηθοποιός και παραγωγός

1975 Μάριον Τζόουνς, Αμερικανίδα αθλήτρια

1986 Γιάννης Μανιάτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1991 Παναγιώτης Βλαχοδήμος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1992 Τζος Χάτσερσον, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι στις 12 Οκτωβρίου

322 π.Χ. Δημοσθένης, Έλληνας ρήτορας

1320 Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1492 Πιέρο ντέλλα Φραντσέσκα, Ιταλός ζωγράφος

1576 Μαξιμιλιανός Β', αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1870 Ρόμπερτ Λη, Αμερικανός στρατηγός

1924 Ανατόλ Φρανς, Γάλλος συγγραφέας

1996 Ρενέ Λακόστ, Γάλλος αντισφαιριστής

1999 Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

2011 Ντένις Ρίτσι, Αμερικανός επιστήμονας υπολογιστών